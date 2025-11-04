Un exjugador del Real Zaragoza que llevaba sin jugar desde abril encuentra equipo en Portugal

Numerosos jugadores han pasado sin pena ni gloria por el Real Zaragoza durante esta agónica travesía por Segunda División. Fichajes que muchos aficionados nunca entenderán cómo llegaron al club. A muchos zaragocistas se les vendrá a la cabeza el nombre de Federico Bikoro. El centrocampista, que acumuló numerosas cesiones por España tras llegar del Teruel, ha firmado recientemente por un equipo tras su última aventura en Marruecos.

El ecuatoguineano ha vuelto a hacer las maletas para volver a la Península Ibérica, aunque está vez el país elegido no es España. El GD Chaves de la Segunda División de Portugal hizo oficial la semana pasada la incorporación del centrocampista internacional con Guinea Ecuatorial hasta el final de la presente temporada.

El exjugador del Real Zaragoza llega para cubrir la ficha de un jugador lesionado de larga duración que sufre una lesión grave que le mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta final de temporada. Bikoro lleva sin disputar un partido oficial desde el 5 de abril de 2025 cuando jugaba en el Raja de Casablanca, equipo de Marruecos con el que llegó a disputar partidos de la Liga de Campeones de la CAF.

A pesar de no tener equipo, Bikoro es un fijo en las convocatorias con Guinea Ecuatorial donde en el último parón de selecciones, hace tres semanas, disputó los 90 minutos en el empate contra Liberia donde fue el goleador de su selección.

Un viaje por Noruega, Túnez y Marruecos

El centrocampista ecuatoguineano, de 29 años, firmó en febrero del 2019 con la carta de libertad procedente del Teruel y con un contrato en vigor en 2023, que acabó rescindiendo para poner rumbo al fútbol noruego. Durante su etapa en el Real Zaragoza, Bikoro solo jugó un partido de Copa, ante el Socuéllamos, con Víctor Fernández como técnico.

El ecuatoguineano nacido en Camerún se marchó cedido en la segunda vuelta de la temporada 2019/20 al Badajoz de Segunda B. En su segunda campaña como jugador del Real Zaragoza, la 2020/21, Bikoro hizo las maletas primero al Numancia, donde apenas tuvo oportunidades, y después al Badalona donde tuvo un papel más relevante que en el conjunto soriano.

Bikoro se volvió a marchar en el verano de 2021 al Hércules donde jugó 21 partidos en Liga, con tres goles, en 19 de ellos de titular y donde se quedó a las puertas de ascender a Primera RFEF con el conjunto alicantino tras caer eliminados por el Unión Adarve. Tras una travesía por la antigua Segunda B, el exjugador del Real Zaragoza rescindió su contrato con el club en el verano del 2022 para poner rumbo a Noruega.

El centrocampista que es un fijo en las convocatorias de Guinea Ecuatorial firmó por el Sandefjord noruego, equipo de la máxima categoría del país escandinavo. Bikoro disputó dos temporadas en este club con un gol en 24 partidos oficiales disputados. Tras una aventura por el norte de Europa, sus dos últimos años los ha pasado en el Club Africain de Túnez (2023/24) y en el Raja Casablanca (2024/25). Ahora, tras disputar su último partido con el conjunto marroquí en el mes de abril, llega a la Segunda División de Portugal para defender los colores del Chaves.