Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: "Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar"

Pese a que solamente estuvo una temporada en el Real Zaragoza, Borja Iglesias dejó una huella imborrable, tanto es así que hasta le nombraron hijo adoptivo.

El penúltimo gran delantero del Real Zaragoza (el último fue Luis Suárez) en cuanto a cifras sigue acordándose de los buenos momentos vividos en el club aragonés pese al manchurrón del playoff contra el Numancia, aquel día que todavía duele porque era el año, como buen nos recuerdan sus lágrimas desconsoladas tras perder aquella eliminatoria. Mantiene el contacto con jugadores zaragocistas de aquel año, a muchos amigos y, desde la lejanía, sigue sufriendo por el conjunto aragonés. Y más ahora, que el descenso a Primera RFEF parece inevitable pese a las muchas jornadas que aún quedan.

Este lunes fue entrevistado en 'El larguero' de la Cadena Ser y se volvió a referir al Real Zaragoza y a su delicada situación actual. Lo primero, reconoce que "desde fuera es inexplicable", sobre todo porque él, que ha vivido el club desde dentro, no se explica "cómo puede ser que ningún haya sido (el del ascenso) con ese club, esa ciudad y esa gente".

Después, rememora con nostalgia su paso por Zaragoza: "Justo hoy (por ayer) hablaba con Zapater de esos momentos que vivíamos y lo bonito que fue para mí, fue mi prueba para llegar a profesional, era de máxima exigencia. Lo que me cuidaron y ayudaron a lo que soy hoy, lo especial que fue esa temporada. Lo veo muy de cerca por muchos amigos que tengo allí y que lo sufren", explica.

Y, para finalizar, se muestra seguro de que, aunque parezca todo negro, el Real Zaragoza acabará saliendo del pozo en el que está metido: "Aunque ahora mismo estén pasando un momento difícil creo sinceramente que van a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar".