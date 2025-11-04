El Ibercaja Estadio ya acecha un récord histórico negativo

Seis partidos oficiales de Liga en el Ibercaja Estadio, con tres entrenadores distintos (Gabi, Larraz y Sellés) y los aficionados zaragocistas aún no han podido saborear una victoria en ese destierro temporal de dos años por las obras en La Romareda. Dos empates, ante Valladolid (1-1) y Albacete (0-0) , y cuatro derrotas, con Andorra (1-3), Córdoba (0-1), Cultural (0-5) y Deportivo (0-2), para sumar solo dos puntos de 18 posibles, con dos goles a favor y doce en contra, un balance horrible que supone que el Real Zaragoza ya haya igualado los otros cinco comienzos de Liga de su historia donde alcanzó las seis citas iniciales como local sin obtener un botín.

Cuatro de ellos fueron militando en la élite, en las temporadas 52-53, 70-71, 96-07 y 97-98, y dos han sido muy recientes en Segunda, el actual y el vivido en la 21-22. En esa campaña y en la 96-97 el primer triunfo de local llegó en la octava cita.

Lo que ha padecido de momento en este curso ya le pasó en Primera en la 52-53, donde acabó bajando y arrancó con un empate y cinco derrotas antes de vencer en la séptima parada en Torrero al Espanyol (3-1) y también en la 70-71, ya en La Romareda, con cuatro empates y dos derrotas para lograr la victoria en el séptimo duelo, esta vez ante el Sevilla por 4-1 en una temporada que acabó en descenso, mientras que en la 97-98 inició el torneo con cuatro tablas y dos derrotas y se impuso después al Tenerife por 1-0.

Un poco más tuvo que esperar el primer triunfo casero en dos cursos, en la 96-97, que arrancó con Víctor Fernández pasó por Espárrago y acabó con Luis Costa regateando el descenso y en la que el primer triunfo en La Romareda no llegó hasta el octavo duelo, con cuatro empates y tres derrotas antes para que por fin firmase los tres puntos superando al Oviedo por la mínima en la única victoria liguera que selló Vícor Espárrago en su corta etapa de zaragocista.

Mientras, el único precedente, además del actual, en Segunda, es muy reciente, en el comienzo de la 21-22, cuando el Zaragoza no pudo ganar su primer partido en casa hasta el octavo duelo, cuando lo hizo con el Sporting por 2-0. Aquel equipo dirigido por JIM que logró al final de curso una salvación más o menos tranquila (56 puntos). En el inicio de curso sumó nueve tablas consecutivas, récord histórico, lo que hizo que, además de caer con el Alcórcón en La Romareda, acumulara seis empates en casa hasta que en la jornada 15 superó al equipo sportinguista.

El Zaragoza, con ese balance de 2 puntos de 18 posibles, es el segundo peor balance global en la actual categoría de plata, emporado únicamente por el Mirandés, que en su destierro a Vitoria ha logrado un punto de 15 posibles. Mientras, el Racing con 15 puntos en El Sardinero es el conjunto local más fuerte. El Zaragoza tiene que recibir ahora al Huesca en el derbi el 16 de noviembre (21.00 horas) y al Leganés el domingo 30 (14.00 horas) y, si no conquista la victoria en ninguno de esos dos choques pasará a la leyenda negra del club.