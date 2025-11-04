Kervin Arriaga remarca en el Levante el borrón del Zaragoza al descartar su fichaje

Ha necesitado muy poco tiempo Kervin Arriaga para meterse a la afición del Levante en el bolsillo ya que, tras empezar en la pretemporada con una lesión en el cuádriceps izquierdo (en el recto femoral en concreto) después de no tener vacaciones al jugar la Copa Oro con Honduras, ha entrado con fuerza en los planes de Julián Calero. Su entrenador ya le ha dado la camiseta de titular en los últimos cinco partidos en la élite, los cuatro más recientes sin que nadie relevase al hondureño de su plaza en el medio durante los 90 minutos.

“Era la primera opción, por eso le trajimos. Antes de que llegara al Zaragoza ya comenté que es un jugador que tiene alma. Trabaja muchísimo, tiene buen pie y está muy implicado", dijo el entrenador granota tras la derrota ante el Celta en la que su equipo estuvo con diez por la expulsión de Unai Vencedor a la media hora y fue capaz de empatar con la primera diana del centrocampista, con un perfecto derechazo tras la prolongación de Elgezabal en un córner, aunque acabó cayendo.

La valentía, su capacidad táctica y de ir al choque, abarcar campo, el carácter que da al equipo, su compromiso... Las cualidades de Arriaga, que ya se vieron en el Zaragoza, las está mostrando también en el Levante (8 encuentros, 470 minutos) pese al salto de Segunda a Primera para ahora mismo ser indiscutible para Calero, ya que es su faro en el medio. El club levantinista pagó al Partizan de Belgrado 500.000 euros y el 25% de la plusvalía de una futura venta justo después de que el Zaragoza el 30 de junio descartarse su compra fijada en la cesión por 400.000 y el 25% (la primera cifra era de 600.000 pero el club balcánico ya había accedido a finales de febrero a rebajar esa cantidad).

La diferencia con el relevo

Viendo su nivel actual y lo sucedido por ahora con su relevo (Paul) aún resulta menos explicable que el Zaragoza dejase pasar esa oportunidad, que tenia cerrada, teniendo en cuenta que el medio hondureño ya garantizaba un rendimiento y una aclimatación al equipo superada en los meses anteriores, además de su deseo de quedarse en el club aragonés. Arriaga se adaptó muy pronto a su llegada en enero en una operación en la que el Zaragoza aprovechó el conflicto entre el hondureño y el Partizan por impagos y enseguida se hizo indiscutible, primero más de central y luego, en la mayoría de partidos, de centrocampista.

Jugó 17 encuentros, 15 de titular, marcando un gol, también de córner, ante el Huesca, siendo clave en la permanencia, absolutamente vital y forzando al jugar en algunos partidos con molestias en la rodilla para ayudar al equipo (fue relevado en el descanso en Ferrol y ante el Cartagena jugó la última media hora con el Zaragoza perdiendo un partido que acabó por vencer). Tras lograr la salvación ante el Deportivo, Gabi le dio descanso en el epílogo contra el Castellón, con una goleada como resultado, y en la previa de ese choque ya aseguró el extécnico blanquillo que "si no se puede pagar, ¿cómo se va a quedar?".

El salario que tenía fijado al ejecutar la opción de compra rondaba los 400.000 netos, el mismo que en el Partizan y a eso había que añadir la amortización de los 400.000 euros de su traspaso en las tres temporadas que firmaba, por lo que su año en el Zaragoza salía por en torno a 850.000 brutos. "Si dejamos aquí al chico en la situación actual con el límite salarial como está ahora sería una irresponsabilidad, no estaría actuando bien", dijo Indias en su presentación como director deportivo.

Paul dilató su llegada hasta el ultimo día del mercado y, aunque empezó mostrando sus buenas condiciones para el pivote, se ha perdido ya cuatro partidos (Almería, Sporting, Mutilvera y Deportivo) tras dos rojas y aún le resta otro encuentro fuera, que será ante el Granada

El club intentó renegociar el contrato de Arriaga, a lo que el jugador se negó poque ya estaba todo acordado, y desde mediados de junio tuvo claro que no iba a ejecutar esa opción y dibujó en Paul Akouokou al sustituto del Misilito, en una negociación con el Lyon que duró todo el verano por las dudas del futbolista y en la que el Zaragoza asume algo menos de la mitad de los cerca de 1,5 millones de la ficha del costamarfileño (en torno a 600.000 estaría), por lo que la diferencia no es muy elevada y el rendimiento hasta el momento sí lo es. Paul dilató su llegada hasta el último día del mercado y, aunque empezó mostrando sus buenas condiciones para el pivote, se ha perdido ya cuatro partidos (Almería, Sporting, Mutilvera y Deportivo) tras dos rojas, la primera frente al Córdoba por doble amarilla y la segunda ante la Cultural por romper el monitor del VAR y aún le resta otro encuentro fuera, que será ante el Granada.

Arriaga, tras superar esa lesión en pretemporada en el muslo, empezó entrando desde el banquillo con Calero, pero relegó a la suplencia a Pablo Martínez, capitán del Levante, o a que juegue escorado en una banda hasta su lesión en Copa la semana pasada, en una medular granota donde el físico del hondureño es un valor muy apeciado por el entrenador madrileño, que en esa zona cuenta con mucha competencia (Olasagasti, Pablo, Oriol Rey y el propio Arriaga, ahora el más fijo de todos). Ha firmado hasta 2028 (lo mismo que hubiera hecho en el Zaragoza) y si el Levante logra la permanencia seguirá seguro de granota salvo oferta de traspaso importante, para nada descartable que llegue a las oficinas de Orriols viendo el rendimiento del centrocampista.