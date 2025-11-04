Nueva ración de denuncias para el Zaragoza por cánticos en el Ibercaja Estadio

LaLiga ha remitido, como cada semana, su escrito de denuncias y propuestas de sanciones y de nuevo el Ibercaja Estadio aparece en el escrito de esta semana, en la jornada 11 de Primera y la 12 de Segunda, donde el Real Zaragoza recibió al Deportivo de La Coruña. La Liga Nacional de Fútbol Profesional remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. En el caso del Zaragoza, los de esta semana son hasta seis en total en contra del Deportivo, de su guardameta, y de la afición de Osasuna.

Como es habitual, las denuncias se circunscriben a la zona de Gol Sur, a los sectores 203 y 204. En el minuto 15 de partido, un grupo de aficionados entonaron unos 5 segundos el cántico "Puta Depor y puta Riazor”, que se repitió en el 43 y en el 54. En el 31, en esa misma ubicación, el cántico "¡Eh cabrón!” cuando el portero visitante se disponía a golpear el balón, lo que también se repitió en el 67. Un minuto después se entonó en esa misma zona y unos 8 segundos el cántico "…el equipo de las putas del Sadar” en referencia al Osasuna.

"Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado", describe LaLiga en su escrito, que si así lo estima Antiviolencia y Competición puede acabar en una multa que puede ser de hasta 100.000 euros en los casos de repetira reincidencia. En lo que va de temporada, LaLiga ha recogido cánticos en ese sector zaragocista en el Ibercaja Estadio en los duelos ante el Valladolid, el Albacete, el Córdoba, la Cultural y el Deportivo, solo no registrándolos en el estreno en casa frente al Andorra