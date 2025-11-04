Pascual Sanz, exfutbolista del Real Zaragoza, tras el incendio de su empresa: "No sabemos si podremos seguir o tendremos que cerrar. Vamos a luchar por continuar"

"El primer día estás en shock, el segundo no te lo crees y hoy ya empiezas a estar en la realidad", explica Pascual Sanz, exjugador del Real Zaragoza durante cinco temporadas en los años ochenta, y dueño junto a sus hermanos de la empresa familiar que fundó su padre en 1973 en La Puebla de Alfindén y que el domingo sufrió un devastador incendio.

"Es un desastre", indica Sanz, que también hizo carrera en los banquillos en el filial zaragocista y el Andorra, todavía evaluando los daños en la empresa. "Los bomberos ya se han ido y estamos evaluando daños. Afortunadamente en algunos sectores son menores de lo que pensábamos", asegura.

Todo sucedió el domingo al mediodía. Pascual Sanz había dado una vuelta por la empresa y se había marchado cuando recibió la llamada que lo cambió todo. Las llamas y el humo se habían desatado en la empresa Forrajes Pascual Sanz, requiriendo el desplazamiento de los Bomberos de Zaragoza con un dispositivo que incluía bombas pesadas, tres nodrizas y un subjefe de intervención, además del refuerzo de última hora de un autobrazo y la Unidad de Drones.

Todavía no saben las causas y Pascual Sanz no es positivo en ese aspecto. "Había mucha paja, a lo mejor se incendió y se extendió al resto. No lo sabemos y será difícil. Normalmente en estos casos la causa es desconocida", apunta el propietario, pendiente ahora de la evaluación del seguro.

Porque Forrajes Pascual Sanz va a necesitar ayuda para salir adelante. "Estamos pendientes del seguro para ver de qué se hace cargo. Alguna ayuda institucional tampoco nos vendría mal", explica el exfutbolista. La empresa está más que consolidada en su mercado desde 1973 y, desde 2008, también en el internacional. Actualmente su producto se suministra también en otros países de Europa, Oriente Medio y Asia y la fábrica puede alcanzar una capacidad de producción de 100.000 toneladas al año.

"Todo eso lo vas haciendo poco a poco, invirtiendo año a año en maquinaria, ampliaciones, pero perderlo todo de golpe y tener que pagarlo todo de golpe, es imposible", explica Pascual Sanz. Y eso que podía haber sido peor. El domingo la empresa estaba en funcionamiento y la presencia de trabajadores evitó males mayores porque pudieron sacar material, tractores, palas, y salvarlo del incendio. "La mejor noticia es que no hubo ningún afectado y no tenemos que lamentar ningún daño personal", indica Pascual.

Forrajes Pascual Sanz lleva en La Puebla de Alfindén desde 1973. "Desde que llegó la autopista. Al tiempo que se construía la autopista, se levantaba la empresa", recuerda el exzaragocista. Levantada por su padre hace ya 52 años, sus tres hijos la han relanzado en los últimos años, abriéndola al mercado internacional. El mayor ya está jubilado, Pascual se dedica a las cuestiones administrativas y su hermano, al día a día de la empresa.

Cuenta con 25 trabajadores contratados y entre 15 y 20 autónomos que habitualmente trabajan con ellos en labores externas. "Casi todos los agricultores de la zona trabajan con nosotros", asegura Pascual Sanz, por lo que el incendio ha sido una mala noticia para toda La Puebla de Alfindén. "Esperemos que no les afecte, que el seguro responda y poder seguir adelante".

Eso es lo que quieren, pero ahora mismo no lo tienen claro. "A ver si podemos seguir o tenemos que cerrar. Nuestra idea es luchar y seguir adelante, pero vale todo mucho dinero. Sin ayuda es imposible porque hay muchos daños. Vamos a ir poco a poco, primero hay que limpiarlo todo y ver bien los daños. En 10 o 15 días lo tendremos más claro", asegura.