La reflexión del exfutbolista Pavón sobre la situación del Real Zaragoza: "Nadie se lo merece"

El Real Zaragoza sigue atravesando uno de los momentos más delicados de su historia. En un fútbol cada vez más resultadista y donde importa más sumar de tres que el cómo hacerlo, el conjunto blanquillo continúa colista en Segunda División. Aunque con la llegada de Rubén Sellés se hayan visto brotes verdes y un cambio en la imagen del equipo, la victoria se le sigue atragantando a un Real Zaragoza que suma cinco derrotas seguidas, 6 puntos en las primeras 12 jornadas y tres entrenadores que ya se han sentado en el banquillo del Ibercaja Estadio.

La crisis que atraviesa el club ha llegado más pronto que nunca. La anomalía de ver a un club con tanta historia en el pozo de segunda durante tantos años es materia recurrente de debate en el ámbito nacional. Numerosos rostros relacionados con el mundo del fútbol han opinado de la situación que atraviesa el Real Zaragoza en los últimos meses.

El último que se ha sumado a opinar del estado ha sido el exjugador del Real Madrid y Real Zaragoza, Francisco Pavón. El que fuera defensa del conjunto zaragocista durante tres temporadas se ha pasado por el último programa de 'La Dazoneta' de DAZN para hablar sobre la situación de un club al que conoce perfectamente.

"Estoy bastante triste"

Francisco Pavón defendió la camiseta del Real Zaragoza entre 2007 y 2010. Como si fuera un aficionado más, Pavón compartió el sentir al ver el momento que atraviesa el club. "Les sigo y la verdad estoy un poco triste porque ni la ciudad, ni la afición, ni nadie con la historia que tiene el equipo se merece estos momentos por los que están pasando", explica el que fuera defensa.

Pavón también comparó la situación actual con sus años como jugador del Real Zaragoza, en los que vivió un descenso y un ascenso en dos temporadas: "Ya son varios años en los que están rozando el palo de poder bajar a Segunda División cuando deberían estar en Primera. No tendrían que ser un equipo ascensor como lo fuimos en mi época donde hubo unos años en los que se subía y se bajaba".

Pavón cerró su intervención dejando claro que "el club tiene historial" como para estar en la máxima categoría del fútbol en España "de manera permanente".