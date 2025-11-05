Los 'desheredados' tras la llegada de Sellés

Un cambio de entrenador siempre tiene un doble efecto, tanto para algunos jugadores que varían su estatus en el rol principal para ser actores secundarios, como a los que les sucede exactamente lo contrario, que pasan a tener muchos más minutos. La llegada de Rubén Sellés al Real Zaragoza ha supuesto un profundo cambio de vida para dos de los baluartes indiscutibles para Gabi, Sebas Moyano y Dani Gómez, mientras que el guardameta Esteban Andrada, al que el técnico no tardó en darle el papel que se le prometió para que fichara, también ha perdido el paso.

Los casos del delantero madrileño y del extremo cordobés son paradigmáticos, puesto que ambos gozaban de un sitio indiscutible para Gabi y lo mantuvieron con Larraz para no haber sido titulares en Liga en las dos citas con Sellés y ante el Deportivo ni tuvieron minutos. De hecho, en el arranque de temporada eran los mejores argumentos en el escaso y poco prolífico ataque zaragocista. Dani Gómez, que llegó al club tras romperse en enero su cesión desde el Levante al Valencia, firmando hasta 2028 y con uno de los salarios más importantes de la plantilla, en el top-3 de hecho, tuvo posibilidades de salir en verano tras un tramo final del curso pasado irregular, al Aris de Salónica sobre todo, pero se quedó y contó con la plena confianza de Gabi.

En 8 de los 9 partidos con el entrenador madrileño fue titular, ya que no tuvo esa condición en Castellón, donde salió en la última media hora y marcó uno de los dos goles que le convierten en el máximo artillero zaragocista, porque rubricó otra diana ante el Valladolid en el Ibercaja Estadio. Gabi valoraba la capacidad de trabajo del delantero, su esfuerzo en los continuos desmarques y su trabajo en las caídas a banda, aunque no sea el mejor rematador en la nutrida nómina de arietes del Zaragoza. Larraz le mantuvo a Dani Gómez el rol de titular ante la Cultural Leonesa, pero a Sellés no le tembló el pulso para apostar por Soberón, que había pasado con el anterior entrenador una etapa oscura llegando a ser descarte por decisión técnica en dos citas (Ceuta y Mirandés). Sin embargo, Soberón y Dani han intercambiado esos papeles ahora.

El cántabro, que anotó su único gol ante el Almería, aún con Gabi, ha sido la punta de lanza ante Sporting y el Deportivo, siendo sustituido a la hora de juego en ambos choques, mientras que Dani tomó el testigo de Marcos Cuenca faltando media hora en El Molinón, no jugó en Copa y tampoco en Liga ante el Deportivo, cuando pese a la falta de gol Sellés recurrió a Kodro, Bazdar y Pau Sans, mientras Dani no calentó mucho más en la banda que Bakis.

Sebas Moyano era el único de la plantilla que podía presumir en la décima jornada de haber sido titular en todas las jornadas, en las 9 con Gabi y en la que dirigió Larraz, con un rendimiento decreciente eso sí en el costado izquierdo del ataque después de llegar en verano como uno de los 12 fichajes tras no renovar en el Oviedo. Era el que más minutos sumaba, el autor del gol de la única victoria, en Vitoria contra el Mirandés, el que más faltas recibía en el Zaragoza y en la Liga (todavía sigue siendo el tercero de todo el campeonato tras Amatucci, de Las Palmas, y Duk, del Leganés) y el zaragocista que más amarillas provocaba en los rivales en el inicio de la competición, donde también exhibió una clara falta de capacidad en el remate.

El caso de Andrada, distinto

Pero a Sellés tampoco le costó sentar al cordobés para apostar por la titularidad de Valery, que no había tenido esa condición hasta entonces, en Gijón y ante el Deportivo. Moyano salió frente al Sporting en la media hora final para buscar un empate contra un rival con diez, fue titular en Copa en la rotación de esa competición y en el choque ante el Deportivo no fue contemplado como opción para saltar al campo desde el banquillo por el entrenador valenciano, que cambió las alas con las entradas de Pau Sans y Paulino, que volvía tras lesión, y no le dio ni un minuto al cordobés.

A esos dos casos se le puede añadir un tercero con otros matices y con el arquero Esteban Andrada, al que Gabi, tras llegar el arquero cedido por el Monterrey en el último día de mercado, le dio la titularidad pese al buen nivel de Adrián Rodríguez en la séptima jornada con el Mirandés, en el cuarto choque que estuvo disponible. Ese día dejó la puerta a cero en la única victoria, pero ante el Córdoba (0-1), en Almería (4-2) y contra la Cultura (0-5), en este encuentro ya con Larraz, recibió 10 goles para que Sellés firmara un cambio de guardia bajo palos que ha llevado a Adrián a ocupar el arco en las dos citas ligueras para que Andrada fuera de la partida en Mutilva en Copa.