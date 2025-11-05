Los 'fichajes' de Rubén Sellés y los fichajes que el Real Zaragoza necesita en enero

Para que las hojas del calendario lleguen a enero y se abra la ventana de invierno en el mercado de fichajes, el Real Zaragoza tendrá que jugar todavía siete partidos del siguiente modo: fuera en Granada, en casa ante el Huesca, como visitante en Eibar, en el Ibercaja Estadio contra el Leganés, en La Rosaleda con el Málaga, aquí ante el Cádiz y en Burgos. Ya en 2026, a la primera vuelta aún le restarán dos encuentros más (Las Palmas y Racing de Santander).

Esos siete encuentros, o quizá alguno menos si la cosa no se da bien, van a marcar las posibilidades del Real Zaragoza de llegar vivo a la segunda parte del campeonato, cuando el mercado abra sus puertas otra vez y la SAD pueda reforzar la plantilla con jugadores que den un salto de nivel y calidad, imprescindibles en varios puestos para poder soñar con la permanencia, si la pesadilla no ha degenerado antes.

La SAD va ya por el tercer entrenador de la temporada. Rubén Sellés se ha encontrado con una plantilla diseñada por y para el estilo de fútbol que Gabi Fernández quería aplicar en su primer proyecto desde el principio. Con respecto a lo que hacía su predecesor antes de que fuera destituido, el valenciano ha hecho varios ‘fichajes’.

Ha recuperado para la titularidad en la portería a Adri Rodríguez, que había sido postergado sin haber hecho nada para merecerlo. En el lateral derecho ha optado por la veteranía de Martín Aguirregabiria buscando consistencia y profesionalidad y, en el centro de la defensa, le ha dado la alternativa a Ale Gomes, al que prefirió antes de mover a varios jugadores de su posición natural.

En el medio, también por las bajas, Sellés confió ante el Deportivo en Toni Moya, que tuvo en sus botas cambiar el signo del partido pero falló una ocasión clarísima de las que este Zaragoza no se puede permitir errar. También estuvo blando en alguna acción defensiva decisiva, pero con el balón rayó a buena altura haciéndolo fluir con ese criterio y limpieza que solo él tiene en esta plantilla, señal inequívoca de por qué las cosas van cómo van. Además, es un activo en los tiros libres.

El entrenador ha reubicado a Guti un poco más adelante, en la zona de la mediapunta, seguramente su decisión táctica menos entendible en la práctica aunque se podría sustentar en un argumento teórico que luego no se traslada al césped. En esa posición, el equipo necesita otro tipo de futbolista más relacionado con la creatividad y con el gol. A Valery le ha dado por fin la titularidad y el catalán ha empezado a producir verticalidad, giros con la pelota y potencia en la conducción, aunque no es, ni mucho menos, el jugador que el club firmó. Arriba, el elegido de Sellés ha sido Soberón como único delantero. No ha marcado en estos dos partidos. Ni él ni nadie.

Rubén Sellés ha reconstruido su Real Zaragoza dándole una nueva capa de barniz y combinando los jugadores de otra manera. Ha tenido también muchas bajas: Radovanovic, Tachi, Akouokou, Tasende o Saidu, por ejemplo. De momento, el resultado es el siguiente: mejoría en las formas y las apariencias, el mismo fondo.Dos derrotas más.

Al entrenador le ha tocado una tarea complejísima con un calendario mucho más duro que el de las diez primeras jornadas. Su desafío debe ser encontrar la manera de arrancar puntos del modo que sea para mantener con vida al Real Zaragoza al llegar enero. Para que entonces, la SAD entre en acción reforzando la plantilla con varios futbolistas: son imprescindibles uno o dos centrocampistas de talento, algún goleador de categoría y otro central, un hueco que incomprensiblemente quedó sin sellar el pasado verano. Un trabajo que Txema Indias tendrá que ejecutar con mucho más tino que hace unos meses: de sus doce fichajes pocos hay que queden fuera de la sombra de la sospecha.