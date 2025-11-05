No hay novedades en la enfermería del Real Zaragoza, Saidu y Tasende siguen al margen

El Real Zaragoza ha empezado a preparar el partido en Granada del domingo (18.30 horas) en la Ciudad Deportiva tras el descanso del martes y la sesión de recuperación del lunes después del duelo ante el Deportivo con un entrenamiento en el que Saidu y Tasende, ambos con molestias en el tobillo que les han hecho ser baja en Copa ante el Mutilvera y en Liga frente al conjunto gallego, siguen al margen, aunque se espera que puedan llegar para el decisivo encuentro en el Nuevo Los Cármenes. De hecho, esa es la idea.

Saidu se cayó del once en Mutilva a última hora y de la convocatoria contra el Deportivo el mismo domingo tras entrenarse el sábado poque las molestias no remitían y Tasende lleva sin entrenar con el grupo una semana. En ambos casos se trata de un problema de tobillo y la evolución es algo imprecedible, como ya se demostró siendo bajas los dos ante el Deportivo.

Mientras, Marcos Cuenca está a la espera del resultado de las pruebas que se le hacen este miércoles (se retrasaron tras estar previstas para el lunes) y la impresión es que tiene una rotura en la musculatura isquiotibial izquierda, por lo que estaría de baja unas tres semanas.

Radovanovic, con una lesión en el aductor, Tachi, en el sóleo, ambas sufridas en el choque en Gijón ante el Sporting, no estarán seguro en Granada, como tampoco Keidi Bare, operado de apendicitis el 15 de octubre y al que aún le quedan unas semanas más fuera. Mientras, Paul Akouokou cumplirá en el Nuevo Los Cármenes su cuarto y último partido de sanción por romper el monitor del VAR ante la Cultural, por lo que fue expulsado en ese encuentro en el descanso.

López y Forcén, en la sesión

Además, del Aragón han estado Ale Gomes, titular el domingo ante el Deportivo y que apunta a repetir ante el Granada a sus 17 años, Barrachina, Pinilla y el portero Calavia. En la sesión de entrenamiento han estado el director general el Zaragoza, Fernando López, cuya presencia es habitual en muchos entrenamientos y el consejero y accionista Juan Forcén, uno los respresentantes de la propiedad, Real Z LLC, y que ya estaba en la anterior, en la Fundación Zaragoza 2032.