La letal falta de puntería en el Real Zaragoza. Malos de remate

Solo ha logrado 6 goles en 12 partidos de Liga el Real Zaragoza, un dato aterrador que por sí solo explica muchas cosas de la posición de colista y que tiene su argumentación en la absoluta falta de acierto que posee el equipo en este arranque de temporada. Hay un claro mal de remate en este Zaragoza primero de Gabi en las nueve primeras citas, provisionalmente de Larraz ante la Cultural y en las dos últimas jornadas de Rubén Sellés.

Y es que basta con subrayar que necesita casi 17 disparos, a portería y fuera para anotar una diana, ya que lo ha intentado en 99 ocasiones, el decimoquinto en esa faceta, y ha obtenido solo seis goles, (16,5 remates por tanto) el menos realizador con diferencia de la categoría, ya que el siguiente, el Huesca, lleva 10.

La diferencia con el resto de enemigos de la categoría de plata es absoluta. El Eibar, el segundo menos certero, necesita algo más de la mitad, ya que lleva 12 tantos en 114 remates, 9,5 intentos para acertar, y el Leganés lo consigue cada 9,36, con 103 y 11 dianas. En el otro lado de la moneda está el Racing de Santander, cuya efectividad es tres veces superior a la zaragocista, ha hecho 28 goles con 138 intentos, con 4,92 tiros para marcar, por los 5 que necesita el Burgos (19 en 95 remates) y los 5,17 del Sporting (17 en 88).

El jugador que más intenta marcar en el Zaragoza es Sebas Moyano, que lo ha hecho en 14 ocasiones, con un gol ante el Mirandés, por los 9 remates de Dani Gómez, con dos tantos, en Castellón y ante el Valladolid en el Ibercaja Estadio, lo que habla bien de su efectividad, y Paulino ha realizado 8 intentos sin ver puerta aún.

La comparación también se hace extensiva al fútbol profesional, a la Primera y Segunda, donde el Zaragoza lleva semanas encabezando en lo negativo la diferencia entre goles esperados y marcados. En Primera, el que más remates necesita para marcar (10,42) es el Oviedo, que ha tenido que hacer 73 para sellar sus siete dianas, una más que el Zaragoza en las 11 jornadas que se han disputado de la élite. El Osasuna anota cada 9,25 intentos y el Rayo, cada 9,6. En la élite, el más efectivo es el Sevilla, que hace diana cada 4,88 disparos.

Y un dato estremece aún más de la poca pólvora zaragocista, ya que es el equipo de la categoría de plata al que más remates les bloquean los defensores rivales, con hasta 52, que si se suman a los 99 disparos (151 en total) que ha efectuado hacen que el gol por cada intento suba hasta más de 25 remates, en concreto 25,1.

El dato es mucho peor que el de las 5 temporadas anteriores en Segunda, donde la efectividad más baja la tuvo en la 20-21, con 10,48 remates por gol, mientras que el curso pasado solo necesitaba 7,66

Tampoco resiste la comparación con los últimos años este dato y eso que el Zaragoza ha tenido temporadas de muy mal bagaje ofensivo, pero la actual se lleva la palma de largo. Un vistazo a los anteriores 5 cursos enseña que en la campaña 20-21, donde solo se marcaron 34 goles (sin contar los tres en los despachos con el Alcorcón) el Zaragoza necesitó 9,88 remates de media para anotarlos (336 disparos en total). Y es el peor dato en la historia reciente. En la 21-22 fueron 9,84 intentos por diana (39 tantos de 384), en la 22-23 se quedó en 9,17 (40 de 367), en la 23-24, 8,38 (42 de 352) y en el curso pasado, el de mayor efectividad de estos años, el Zaragoza necesitó 7,66 disparos de media para marcar sus 56 tantos (429 remates en total).

En las Ligas de Primera y Segunda de los 5 países principales de Europa solo Bastia tiene peor rendimiento anotador que el Zaragoza

Con esa falta de pólvora que tan bien reflejan los números el Zaragoza está en la temporada por ahora menos goleadora de su historia y también es uno de los peores equipos en esa faceta si se miran las 10 Ligas, de Primera y Segunda, de los 5 países principales en Europa. Solo el Bastia, en la Ligue 2 de Francia, con 5 en 12 encuentros tiene un balance peor que este Zaragoza tan malo de remate. El Genoa llevaba cuatro en nueve partidos, pero el lunes anotó dos en el triunfo (1-2) ante el Sassuolo (6 goles en 10 encuentros) y mejora el dato blanquillo.

Sin gol en siete jornadas de 12

Mientras, el Parma, también en la Serie A italiana, solo lleva 5 tantos anotados, uno menos que los zaragocistas, pero en diez partidos, por lo que lleva un promedio anotador idéntico que el conjunto aragonés, que tiene 0,5 de media, una diana cada dos partidos, y que no ha marcado en siete de las 12 jornadas disputadas (en las derrotas con la Real Sociedad B, el Ceuta, el Córdoba, la Cultural Leonesa, el Sporting y el Deportivo, además de en el empate ante el Albacete). De hecho, ahora lleva tres encuentros sin ver puerta, una eternidad, (Cultural Leonesa, Sporting yDeportivo), para que sea el anotado por Soberón en el descuento en el UDAlmería Stadium el último que pudo celebrar y acumular 270 minutos sin anotar una sola diana, datos que dejan claro que este Zaragoza tiene un mal clarísimo en el remate. n