El Pafos de Carcedo supera al Villarreal de Marcelino en el duelo de exzaragocistas en la Liga de Campeones

El Limassol Arena con 7.000 espectadores fue el escenario del duelo de Champions entre el Pafos de Juan Carlos Carcedo y el Villarreal de Marcelino García Toral y en el choque entre exentrenadores del Real Zaragoza el que se llevó el gato al agua fue el preparador vitoriano, aunque nacido en Logroño y que estuvo en la temporada 22-23 en el club aragonés, mientras que Marcelino firmó el ascenso en la 08-09, en la última ocasión que subió el Zaragoza. Marcelino fue destituido en la jornada 14, ya en Primera, en la 09-10 y Carcedo solo estuvo en 15 citas ligueras en la 22-23, aunque en el Pafos está haciendo historia, esta vez sumando su primera victoria en la fase de liguilla de la máxima competición continental

El Villarreal, con esta derrota, compromete seriamente sus opciones de clasificación para la siguiente fase de la Liga de Campeones, ya que tras cuatro jornadas sigue sin conocer la victoria. Un gol del central Luckassen, en el primer minuto del segundo tiempo y tras un saque de esquina, decidió un encuentro que el Villarreal arrancó con autoridad y ocasiones, aunque con el paso de los minutos se fue atascando hasta caer en la ansiedad y la precipitación.

Con esta victoria, el Pafos de Carcedo ocupa plaza que le daría sitio para disputar la eliminatoria de playoff a finales de febrero ya que ocupa el puesto vigésimo, mientras que el Villarreal de Marcelino estaría eliminado, entre los 12 equipos que quedarían fuera del torneo, puesto que el conjunto levantino no conoce el triunfo en cuatro partidos, aunque restan otros cuatro.

"Lo hemos trabajado y lo hemos merecido. Hemos tenido ese pelín de fortuna que hay que tener siempre", dijo Carcedo, mientras que Marcelino aseguró que al Villarreal le faltó "humildad" y pidió perdón por la derrota "al club y a la afición"

"Lo hemos trabajado y lo hemos merecido. Hemos tenido ese pelín de fortuna que hay que tener siempre. Sabíamos que teníamos que estar en el partido que luego podríamos tener algún contragolpe o alguna estrategia ofensiva donde también somos buenos y buscando nuestra oportunidad la hemos conseguido", dijo Carcedo tras el choque después de lograr el título de Liga en el año pasado con el Pafos y completar una gran clasificación en la previa de la Champions para sumar ante el Villarreal esa primera victoria en la fase de grupos, en la actual liguilla con 36 equipos en el nuevo formato.

Por su parte, Marcelino se mostró muy crítico con el Villarreal y aseguró que a su equipo le faltó “humildad” en el encuentro y pidió perdón “al club y a la afición” por la imagen y el juego. “Hemos hecho un partido muy malo, no parecía que estábamos jugando la Champions. El rival utilizó sus opciones, defendió muy bien y en un balón parado marcó en su única ocasión”, dijo el asturiano, que lamentó la “falta de intensidad” de su equipo.