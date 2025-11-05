Otra rotura muscular tras el cambio de entrenador. Marcos Cuenca estará entre tres y cuatro semanas de baja

Se confirmaron los pronósticos y Marcos Cuenca sufre una rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo que se produjo en el partido ante el Deportivo, pasada la media hora de ese choque. "Las pruebas médicas realizadas al jugador Marcos Cuenca han determinado que sufre una lesión muscular a nivel del isquiotibial izquierdo", asegura el Real Zaragoza en su parte médico, sin especificar oficialmente el grado de esa rotura. Es leve, de nivel 1, por lo que el tiempo de baja no se irá de las tres o cuatro semanas, aunque para el futbolista de la cantera es una mala noticia ya que estaba siendo titular con Sellés en los dos partidos con el entrenador valenciano, ante el Sporting y el Deportivo.

Cuenca notó una sensación rara y pidió el cambio en la primera parte frente al Deportivo y las primeras exploraciones invitaban a pensar en una contractura, pero ya al día siguiente se vio que podía ser una rotura y por eso se retrasaron las pruebas a este miércoles. Cuenca se pierde seguro los partidos ante el Granada, el Huesca y el Eibar y el objetivo es que llegue al duelo ante el Leganés el 30, aunque llegará justo a esa cita.

Es la tercera lesión muscular desde la llegada de Rubén Sellés al banquillo, ya que Tachi sufrió una ante el Sporting en el sóleo izquierdo y Radovanovic en ese mismo partido en el aductor derecho. Además, hay que contabilizar los problemas en el tobillo de Saidu y Tasende, que les han dejado fuera del choque de Copa en Mutilva y el de Liga contra el Deportivo. Al margen de Cuenca, Tachi y Radovanic, son bajas seguras en Granada Paul, por sanción, y Keidi Bare por su operación de apendicitis a mediados de octubre, mientras que se espera contar con Saidu y Tasende.