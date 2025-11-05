El vestuario del Real Zaragoza no baja los brazos. "El equipo está muy vivo y con mucha hambre y ganas"

Ejerció de portavoz del vestuario este miércoles Pablo Insua, recién llegado este verano al Real Zaragoza, pero por nivel y condición de fijo en la defensa, además de por su veteranía, uno de los pesos pesados de un grupo que es colista con 6 puntos de 36 y que acumula cinco derrotas seguidas. Otra cosa es lo que se piense de puertas adentro en el equipo, donde el grado de pesimismo seguro que debe ser mayor, pero de cara al exterior se vende seguridad en revertir la situación. "Estamos en una situación que obviamente no queríamos estar y que seguramente nos merecemos por lo que hemos hecho. Veo al equipo muy vivo y con mucha hambre y ganas. Llevamos un par de semanas buenas intentando tener los resultados que queremos y estamos con ilusión y ganas del reto empezado este fin de semana", comenzó diciendo el central gallego.

Regaló, como procede en estas situaciones, muchos tópicos porque con 30 jornadas por delante hay tiempo para todo. "¿Lograr 45 puntos de 90? Es un reto importante, pero para nada imposible. Sabemos lo que tenemos por delante. Si pensamos a largo plazo nos equivocamos. Necesitamos sumar ya pero hay que buscar la primera victoria para encadenar buenos resultados. Hay que lograr los tres primeros, no los 45 y en eso tenemos que pensar. Hay que estar al 100% cada día y en cada entrenamiento. Si entran las dudas no llegará esa primera victoria", reflejó.

La visita de Forcén

Aseguró el central gallego que el Zaragoza "lleva trabajando bien desde que empezó la temporada", con Gabi de entrenador y que la semana de la Cultural "fue terrible" (derrota 0-5), pero afirmó que estos 15 días con Sellés han traído una mejoría, aunque no la muestren los resultados. "El nuevo entrenador te cambia la dinámica. El equipo se percibe de otra manera y tiene otra sensación. Necesitamos sumar para reforzar esas sensaciones y que esos pasos que estamos dando se mantengan. El equipo compitió muy bien estos dos partidos, ante el Sporting empezamos bien y es verdad que no lo estuvimos tanto cuando jugamos contra diez y el encuentro del Deportivo se decidió por la calidad de los jugadores del rival arriba. No hay excusas. Hay que hacer más para ganar, pero la línea es la que tenemos", dijo el defensa, que habló de la presencia del director general, Fernando López, y del consejero Juan Forcén en el entrenamiento: "Hoy no han hablado con nosotros, pero sí otros días. Nos muestran su confianza y nos dan ánimos, aunque también nos exigen. Hay un grupo muy unido y eso es la base de lograr buenos resultados".

Al Zaragoza, además de su déficit goleador, con solo seis dianas en 12 partidos, también le está costando mantener la portería a cero, solo en dos partidos lo ha logrado y con 20 tantos en contra es uno de los más goleados de la categoría. "Ojalá pudiéramos dejar más la portería a cero. No es solo cosa del defensa defender ni de los delanteros meter goles. Cuando se nos ponen por delante a nivel mental nos cuesta afrontar esas situaciones y concedemos más de lo que deberíamos. Hay que ser más maduros en esos momentos", dijo Insua, que abogó por mejorar también el balón parado, porque "es importantísimo" y que no cree que ahora mismo la mala dinámica esté haciendo bajar los brazos y que haya un problema de confianza en el vestuario.

"Cuando sumas rachas de partidos sin ganar puede pesar, pero ahora mismo no creo que nos esté pesando la situación, veo al grupo bien. Es la situación que tenemos, cada uno tiene que afrontarla con confianza y la motivación de dar la vuelta. Cuando consigamos esa victoria, esa pequeña racha, habrá otra liberación", espetó el central, que tiene claro que al Zaragoza le faltan "muchas cosas, ya que si no fuera así, no llevaríamos esa racha. Debemos mantener esa línea de sensaciones, intentar ponernos por delante, que solo lo hicimos dos veces, y mejorar en todos los sentidos", reflejó, para añadir que desde su experiencia un momento tan delicado exige abastraerse del entorno en lo que se pueda: "Lo mejor es no darle demasiadas vueltas a la situación, centrarte en dar lo máximo y abstraerte de lo de fuera. Es entendible que el ambiente sea negativo, pero no nos debe afectar adentro".

Insua, integrante de una defensa muy cambiada en este verano y que ahora tiene las lesiones de Radovanovic y Tachi, ve un "nivel alto y una línea competitiva, aunque hubo problemas y lesiones, pero la gente que está entrando lo está haciendo a buen nivel". Ante el Deportivo y antes en copa lo hizo Ale Gomes, de solo 17 años y pareja de Insua frente al conjunto gallgo en el eje de la zaga. "Lo vi fantástico, la verdad, y era un reto complicado porque el Deportivo tiene uno de los tres mejores ataques de la categoría. Dio la talla y un nivel bueno para la edad que tiene. Debe seguir trabajando así, progresando y asumiendo que también cometerá errores y tiene que aprender de ellos, pero le veo un futuro buenísimo. ¿A dónde llegará? Dios sabe, pero tiene madera para ser un central de un muy alto nivel".

Sin sensaciones distintas en Granada

Insua salió del Granada este verano tras rescindir su contrato después de un año muy irregular en el conjunto nazarí, con el que el domingo se reencuentra sin ningún sentido especial para él en la cita. "No tengo ninguna expectativa en ese sentido, no por jugar con el Granada es un partido diferente para mí, la motivación es al 100% pero no por jugar allí sino por ganar y hacer un buen encuentro", señaló el defensa, que espera también un ambiente enrarecido en ese estadio, en el Nuevo Los Cármenes, puesto que el Granada ocupa puesto de descenso cuando su meta es subir. "Ya el año pasado el ambiente fue complicado y estuvimos bordeando el playoff o en esos puestos, por la expectativa de ascender, así que me imagino que ahora lo será también. Lo que le está pasando es la muestra de la igualdad de la categoría, pero lo que me imprta es lo que pasa aquí y creo que vamos a hacer un gran partido y que tenemos muchas posibiliades de lograr los tres puntos".