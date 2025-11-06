Anquela conoce el camino: "Si el Zaragoza cree, se salvará"

«Seguramente, aquello fue un milagro o, al menos, algo muy parecido, aunque no impidió que a la siguiente temporada me echaran casi nada más empezar». Las palabras de Juan Antonio Anquela, veterano entrenador de 68 años, derrochan orgullo y rabia. Aquella gesta, en plena pandemia, de salvar al Alcorcón de una muerte segura figura ya entre las más destacadas de la categoría desde que está compuesta por 22 equipos. No es para menos. Cinco puntos (uno menos que el Real Zaragoza ahora) sumaba el cuadro alfarero a estas alturas de aquel curso. Con Anquela, relevo de Mere en el banquillo tras la décima jornada, todo cambió: «Lo teníamos muy claro. La gente se piensa que el equipo va a salir ganando dos partidos y no es así. Hay que tener tranquilidad y mirar a largo plazo, si te dejan, claro», reseña el andaluz.

En todo caso, Anquela reconoce que, pese a la similitud entre ambas situaciones, las circunstancias que las rodean son bien diferentes, sobre todo, en lo que a la presión se refiere. «No es lo mismo, desde luego. Además, aquel año estábamos en pandemia y eso repercutió en una menor presión ambiental. Y el Zaragoza es otra cosa, el más grande de Segunda junto al Deportivo, y hay que tener poso. Si vas, sabes lo que hay».

Pero la receta puede servir. «Nosotros sabíamos que podíamos ganar un partido y perder el siguiente, así que nunca nos pusimos nerviosos. En estas situaciones, debes tener claro que vas a estar en esa situación hasta el final y, sobre todo, que te vas a salvar. El vestuario se repetía eso cada día y al final nos salvamos, y lo mismo le pasará al Zaragoza. Todo pasa por creer», aunque reconoce que la situación del Zaragoza es extremadamente compleja. «Lo veo y no lo reconozco. Hay cosas que no entiendo y creo que se pegan muchos bandazos», dice en referencia a la elección de Rubén Sellés como tercer inquilino del banquillo. «Ojalá tenga suerte y lo saque, pero es normal que todo el mundo tenga dudas que hay que disipar con el tiempo».

Otra cosa es, advierte, perder la esperanza. «Eso es lo que nunca se puede hacer. Mire cómo estaba el Getafe antes de que llegara Bordalás y acabó ascendiendo a Primera. Queda muchísimo tiempo y hay que centrarse en ganar un partido y el siguiente ya vendrá», sostiene.

Aquel Alcorcón, que se salvó con 48 puntos tras derrotar al Espanyol en la última jornada, tenía un líder claro, «yo», afirma Anquela. «Los jugadores tienen que ver al entrenador y creer en él y en lo que dice. Es él y esa labor psicológica tan necesaria ahora quien debe asegurar al grupo que se va a lograr la salvación, pero que no será ganando un par de partidos y ya está, sino al final».

En este sentido, el técnico considera esencial la «unión» en el grupo y con el entrenador. «Y no hacer cuentas, que a nadie se le ocurra. Y mirar la clasificación lo justo porque lo que cuenta es el siguiente partido. No hay futuro más allá y el presente es el entrenamiento del día. El pasado, por supuesto, solo está para recordarlo de cara a no repetir errores», subraya.

Pero si hay algo a evitar a toda costa es la idea de presentar bandera blanca. «Eso es lo que jamás debe hacerse. Hay dos palabras que deben desterrarse del diccionario: resignación y rendición», indica a la hora de mandar un mensaje al zaragocismo. «Sé cómo se sienten. Veo mucho al Zaragoza y, aunque la pinta no sea buena, todo tiene arreglo y queda tiempo, aunque no hay remedios fáciles», incide, «ni fórmulas mágicas más allá del trabajo y la unión sin señalar culpables porque cuando se llega a una situación así, los responsables son todos. Hay que mantener la ilusión y esta ahora es salir de ahí abajo teniendo claro que habrá que luchar hasta el último minuto del último partido».