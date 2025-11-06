De encajar más de dos goles por partido a ser el portero con más paradas: el resurgir de Joan Femenías en Portugal

El fútbol siempre da segundas oportunidades. Joan Femenías fue uno de los jugadores más señalados del descalabro del Real Zaragoza la temporada pasada. El portero ha resurgido después de su mal año en la capital aragonesa convirtiéndose en una de las principales figuras de la categoría de plata del fútbol portugués. Tanto le ha cambiado la vida en poco tiempo a Femenías que ha pasado de recibir más de dos goles por partido (2,2) en el Real Zaragoza a convertirse en el portero con más paradas y más porterías a cero de la Liga Portugal 2 Meu Super.

El balear llegó a la capital aragonesa de la mano de Víctor Fernández y sus malas actuaciones abrieron un debate en la portería que terminó venciendo un Poussin mucho más regular bajo palos. La primera decisión de Txema Indias cuando llegó a la dirección deportiva zaragocista fue dar salida a Femenías, que quedó libre en el mercado encontrando poco después cobijo en el Penafiel de la segunda categoría del fútbol portugués.

Femenías no tardó en asentarse en la portería del club del área metropolitana de Oporto, un clásico del fútbol portugués que no juega en primera desde hace una década. El portero español solamente no ha sido titular en el primer partido de liga ante el Portimonense. El Penafiel, que pertenece al mismo propietario que el Deportivo de la Coruña, no comenzó la temporada de la mejor manera posible al no lograr la victoria en los primeros cinco partidos, hecho que llevó a la dirección deportiva a cesar al técnico Pedro Russiano para contratar al español José Manuel Aira, que ha reflotado al equipo hasta situarlo en mitad de la tabla con 12 puntos. En el cuerpo técnico penafeliense se encuentra también Marcio Vieira, el histórico exfutbolista del Atlético Monzón y la selección de Andorra.

Femenías con el balón en su último partido frente al Vizela / PENAFIEL

Cinco partidos sin encajar

Uno de los principales culpables del renacer del Penafiel han sido las buenas actuaciones bajo palos de Joan Femenías. El ex del Real Zaragoza ha conseguido cerrar la portería en cinco de los nueve partidos que ha disputado (Oliveirense, Lusitania, Felgueiras, Benfica B y Farense) en los que solamente ha encajado 8 goles lo que deja una media de menos de un gol en contra por partido. Además, Femenías lidera otros datos en el global de la competición siendo el portero con más paradas (42) y con más paradas por partido (4,6).

Su único error flagrante hasta el momento fue el gol encajado el pasado fin de semana en el triunfo del Penafiel frente al Vizela cuando no logró tapar bien su palo a un centro lanzándose a la desesperada con los pies.

Sus malos números en el Zaragoza

A pesar de ser un jugador muy querido en el vestuario y cuyo comportamiento fue ensalzado por el cuerpo técnico, la realidad es que Femenías no dejó un buen recuerdo entre la afición zaragocista. El portero balear encajó un total de 22 goles en los 10 partidos que disputó con el Real Zaragoza. Además, el meta, siempre en el ojo del huracán, nunca dejó la portería a cero ni el equipo aragonés fue capaz de lograr una sola victoria en Liga cuando disputó los 90 minutos.

Exzaragocistas en Portugal

Varios futbolistas que han pasado sin dejar un gran recuerdo en el Real Zaragoza han encontrado una oportunidad de continuar su carrera en el fútbol portugués en las últimas temporadas. En la élite lusa compiten Larrazábal con el Casa Pia, Miguel Puche con el Arouca, Sergio Bermejo con el Gil Vicente o Jaume Grau con el AVS. Además de Femenías, en la categoría de plata se encuentran otros viejos conocidos de La Romareda como Juan Muñoz (Leiria) y Bikoro (Chaves).