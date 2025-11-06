Pablo Barrera: "Pude dar mucho más en el Real Zaragoza, esa espina dolorosa me queda"

En el momento de decir adiós, con 38 años y tras 20 de carrera profesional, ¿se marcha satisfecho Pablo Barrera?

Me voy contento y agradecido con el fútbol por todo lo que me dio, que fue muchísimo y es que no tengo más palabra ahora que darle esas gracias por todo lo que he vivido.

"Me quedo con el recorrido global por encima de momentos puntuales, por el trabajo, por ser resiliente, por no bajar los brazos conseguí todo eso, siendo un jugador profesional y disciplinado, que valoró mucho su carrera y la cuidó"

Ha ganado títulos, la Liga, la Copa en México, la Champions de la CONCACAF, la Copa Oro con la selección mexicana, con la que jugó 57 partidos y un Mundial. ¿De qué se siente más orgulloso?

Por encima de un logro individual lo que más feliz me hace es el haber conseguido este sueño, porque nunca podía imaginar de niño tener esta carrera tan larga. En ella pude reponerme a situaciones complicadas y eso es lo más valioso, vivir esos momentos duros y saber levantarte y seguir. Nunca me di por vencido, siempre miré hacia delante, al frente, y eso es lo que más orgullo me da. Me quedo con el recorrido global por encima de momentos puntuales, por el trabajo, por ser resiliente, por no bajar los brazos conseguí todo eso, siendo un jugador profesional y disciplinado, que valoró mucho su carrera y la cuidó.

"El no acostúmbrame a otro fútbol, a otra cultura, por no haberme exigido más y quedarme más tiempo allí, porque las cualidades las tenía. Debí tomármelo como empezar desde cero e irme ganando esa oportunidad de jugar y triunfar en Europa"

Su trayectoria ha sido de forma mayoritaria en México, pero dio el salto a Europa, al West Ham, en 2010, con tres años de contrato y más de 3 millones de traspaso que pagaron por usted. Pero allí y en su posterior cesión al Zaragoza no le fueron tan bien las cosas.

No se me dio, es verdad. Es la única espinita que tengo clavada de no haberme quedado más tiempo en Europa, no acostumbrarme a otro fútbol, a otra cultura, no haberme exigido más y quedarme más tiempo allí, porque las cualidades las tenía. Debí tomármelo como empezar desde cero e irme ganando esa oportunidad de jugar y triunfar en Europa. Es la espinita clavada que se ha quedado, no haber forzado más el paso por allí.

¿Por qué no dio su mejor nivel ni en West Ham ni en Zaragoza?

Sobre todo en Inglaterra, porque la velocidad del fútbol es muy diferente y también allí el idioma, que me costó mucho. En España me sentía mucho mejor, el Vasco (Javier Aguirre) me conocía bien, tenía más confianza allí. Debí haberme dicho a mí mismo que no pasaba nada, que tenía que seguir y que no me podía ir a lo cómodo de volverme a mi país.

"Javier me conocía bien del Mundial de 2010 y además yo había jugado antes con Ander, con su hijo, en Pumas. Se dilató tanto mi fichaje desde West Ham por el tema del sueldo, el club había entrado en la ley concursal y hubo problemas por eso"

Llegó de hecho como una petición expresa de Aguirre en el verano de 2011, con un culebrón en el tiempo para su cesión al Zaragoza que duró todo el verano.

Javier me conocía bien del Mundial de 2010 y además yo había jugado antes con Ander, con su hijo, en Pumas. Se dilató tanto mi fichaje por el tema del sueldo, el club había entrado en la ley concursal y hubo problemas por eso. Recuerdo que el equipo arrancó bien, yo era titular, marqué en Villarreal...

Pablo Barrera, en un partido de la 11-12 con el Zaragoza. / El Periódico de Aragón

Todo se complicó después.

Sí, dejaron de llegar buenos resultados y recuerdo que antes de Navidad despidieron al Vasco y llegó Manolo (Jiménez). Con Javier conté con mucha más participación, lógicamente me conocía más, con el nuevo entrenador tuve una buena relación y al principio a su llegada optó por otros futbolistas, aunque siempre intenté aportar al equipo tuviera el tiempo que tuviera y también en el trabajo diario.

Solo 20 partidos, 12 de titular, llegando como jugador referencia para la banda derecha, es poca cosa…

Tenía que haber aportado más, claro, porque las cualidades las tenía para hacerlo. Pude haber dado mucho más en el Zaragoza, donde además esa adaptación la tenía más sencilla llegando con Javier y con el idioma, por eso la espina que me queda es un poco más dolorosa. Al final de la temporada en el Zaragoza estuvimos buscando opciones en España para seguir cedido en otro club y continuar creciendo en la Liga, pero no se dio, regresé al West Ham y ese verano ya volví a México.

Ha defendido siete camisetas distintas de clubs profesionales, ¿qué significa la del Zaragoza?

Pese a que fue una etapa corta, como la del West Ham, agarré cosas buenas, porque maduré, valoré mi profesión y crecí como futbolista. Por eso agradezco esas dos temporadas en Europa porque también supusieron un aprendizaje que me ha ayudado a estirar mi carrera hasta los 38 años, algo que no es fácil. Doy las gracias a ese paso por Zaragoza.

"Es una afición muy leal y bonita, que como todas si andas bien te apoyan y si no lo haces te exigen. Recuerdo aquel partido en Getafe, el último de la temporada, no se me olvidará nunca, se me quedó grabada, la grada llena de zaragocistas, la invasión del campo tras lograr la salvación, la emoción de la gente..."

¿Qué recuerdos le quedan de la ciudad y de aquella temporada aquí?

La ciudad es muy bonita, me sentí cómodo allí. El apoyo de La Romareda, cómo nos empujó en el tramo final de aquella temporada para lograr la permanencia y me acuerdo también del día en el que llevábamos una mala racha y la afición se quedó a la salida del estadio y estuvimos media hora en el vestuario esperando. Es una afición muy leal y bonita, que como todas si andas bien te apoyan y si no lo haces te exigen. Recuerdo aquel partido en Getafe, el último de la temporada, no se me olvidará nunca, se me quedó grabada, la grada llena de zaragocistas, la invasión del campo tras lograr la salvación, la emoción de la gente al pitar el árbitro el final...

¿Qué relación guarda ahora con Zaragoza?

Sé que está pasando por un momento muy difícil, que lleva unos años en Segunda, muchos, y ojalá pueda volver a Primera pronto, que es su sitio. No he mantenido la amistad con la gente con la que coincidí allí, aunque con Luis García cuando vino a Tigres (12-13) sí recuperamos el contacto.

Con el que sigue manteniendo relación es con el Vasco, que ahora está de nuevo en la selección.

Sí, claro. Ahora, en la despedida en Querétaro, me dedicó un vídeo, tenemos muy buena relación, y con su hijo sobre todo. Para mí es el mejor entrenador de México, ya que en Europa demostró sus cualidades, en España hizo muy buen papel en los equipos que estuvo.

Al Zaragoza llegó con Efraín Juárez, que tampoco tuvo la suerte de triunfar en el club, y ahora es entrenador de Pumas, donde usted empezó a jugar. ¿Mantienen el contacto?

También lo seguimos manteniendo, sí, y por qué no pensar el día de mañana en un proyecto juntos, él como entrenador y yo de auxiliar… Ya nos juntamos en el Zaragoza, pero no solo allí, también en la selección, en Monterrey o en Pumas. La mitad de mi carrera estuve con Efra en un vestuario.

Sea con Efraín o en otro destino, su destino está en el banquillo, ¿no?

Vamos a terminar la temporada con Querétaro, que nos queda un partido (Juárez) y la posibilidad de playin y luego sí me gustaría aportar a los jóvenes mi experiencia en el fútbol. En diciembre y en enero ya tendré las ideas más claras de dónde quiero estar, si en un banquillo o de pantalón largo, porque hay posibilidades también de integrarme en el club, ya que tengo buena relación con la gente de Querétaro y me ofrecieron eso, les dije que lo tenía que pensar y después decidir.