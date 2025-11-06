El tobillo de Saidu no mejora y el africano apunta a ser baja ante el Granada

Mañana de novedades en el entrenamiento del Real Zaragoza. El equipo aragonés se ha entrenado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva tres días antes del vital (como todos) duelo ante el Granada y la sesión de trabajo ha dejado la mala noticia de que Saidu sigue sin recuperarse de su lesión de tobillo y el africano tiene muy complicado llegar a la cita de Los Cármenes.

En el apartado de notas positivas, ha sorprendido la presencia ya con el grupo de Radovanovic. El serbio está mucho mejor de la leve lesión muscular a nivel del aductor derecho que sufrió en el choque ante el Sporting de Gijón, aunque es pronto para saber si podrá entrar en la convocatoria para el choque ante los andaluces. Por su parte, Tasende también ha podido entrenar al mismo ritmo que sus compañeros y todo apunta a que podrá viajar a Granada

Los que en la sesión de este jueves tampoco han completado el trabajo habitual han sido Valery y Paulino, aunque los extremos han estado ausentes por reparto de cargas, informa el club. Tampoco estuvo Paul Akoukou por un proceso vírico, aunque el centrocampista es baja segura al tener que cumplir su último partido de sanción.