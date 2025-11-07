Alberto Soro, exjugador de Real Zaragoza y Granada: "El Zaragoza saldrá adelante, y creo que será pronto"
El aragonés, que vive su mejor momento en el Dinamo Bucarest, se muestra convencido de la reacción del equipo aragonés
¿Cómo le va por Rumanía?
Bien, bien, muy a gusto. Ya me siento completamente adaptado a la ciudad y al club y estoy disfrutando mucho de esta experiencia.
Buen momento el suyo. Llega de marcar el tanto de la victoria en el último instante ante el Cluj.
Tuve la suerte de marcar, sí, así que está siendo una semana muy intensa y positiva. Fue un partido tremendo. En el minuto 90 íbamos perdiendo, empatamos y en el 92 llegó mi gol.
La celebración fue espectacular. ¿Más rabia que felicidad o no tanto?
Es que, tal y como se dieron las cosas, al marcar se te vienen un montón de sentimientos y sensaciones, sobre todo positivas. Aunque algo de rabia también hubo, sí, pero todo forma parte del fútbol.
Cinco años hace ya desde que se marchó. Granada, Rumanía, Portugal....anda que no ha recorrido mundo. ¿Qué echa de menos?
Siempre echas de menos tu casa, pero el fútbol te ofrece la posibilidad de vivir cosas nuevas y experiencias que te acompañarán para siempre. Me siento afortunado de poder vivir esto., aunque es verdad que no puedes evitar acordarte mucho del pueblo, de mi gente y la familia. Pero ya le digo que no me pudo quejar por mucho que añore España. De todos modos, cuando lo piensas fríamente al venir, te das cuenta de que estás a apenas tres horas en avión.
¿Y el fútbol? ¿Muy distinto?
Sí, pero me ha sorprendido para bien. Tácticamente, no hay nada como en España, eso es así. Aquí el juego es más desordenado, pero la realidad es que hay futbolistas con mucho potencial.
Personalmente, su protagonismo en el Dinamo va creciendo...
Pero los números no son importantes ahora mismo para mí, sino acabar de adaptarme aquí. El año pasado llegué con la Liga empezada y el equipo hecho y todo era nuevo. Pero ahora ya sé cómo va todo y me encuentro más a gusto. Cada vez cuento con más minutos y estoy encantado aquí, con un año más de contrato.
¿Con quién mantiene contacto?
Hace poco hablé con Zapater tras el anuncio de que esta va a ser su última temporada. Por cierto, le felicito por su trayectoria y me alegro mucho como vecino, compañero y amigo suyo. Zapa es un ejemplo y un referente para mí. Cuando llegué a la Ciudad Deportiva, con nueve años, él se marchó a Italia y hemos seguido trayectorias similares. Los dos llegamos con 19 años al primer equipo y hemos salido al extranjero. Me pareció raro cuando me dijo que lo dejaba sabiendo lo que es el fútbol para él y que, en mi opinión, le quedaba gasolina para rato. Con Guti también coincidí y algo menos con Francho, que venía a entrenar con el primer equipo. Les mando a ellos y al resto toda la fuerza del mundo y confío ciegamente en que lograrán sacar esto adelante.
"Me pareció raro cuando Zapater me dijo que lo dejaba sabiendo lo que es el fútbol para él y que, en mi opinión, le quedaba gasolina para rato"
Lo del domingo, si no es una final poco le falta.
Me da pena la situación de ambos equipos. Me gustaría que los dos pudieran sumar los tres puntos pero estoy convencido de que saldrán adelante y tirarán hacia arriba.
No existe tanto optimismo por aquí...
Al final, son muchos años en Segunda y eso pesa mucho. Pero yo confío en que el cambio de entrenador sea positivo y que, como suele suceder, tenga un efecto positivo en los jugadores. Todo parece partir de cero otra vez, y a eso quiero aferrarme para pensar que la situación dará un vuelco.
¿Lo dice con el corazón o con la cabeza?
Con ambos. Hay jugadores que han ofrecido un gran rendimiento en la categoría y, aunque es verdad que el momento es complicado, están ahí por algo defendiendo esa camiseta. Lo sacarán, seguro y una victoria ayudará a cambiar el chip.
Seis puntos en doce jornadas y a siete ya de la permanencia, con solo seis goles marcados. Nunca se había visto algo así.
Ya, pero, con todos esos datos tan negativos, lo mejor es que queda mucho tiempo y eso es lo más importante.
El Granada también anda flojo. Quién lo iba a decir a comienzos de temporada...
Pues sí, es verdad. Si entonces nos dicen que los dos equipos iban a estar así ahora, no lo habríamos creído, pero las circunstancias han hecho que se haya llegado a esto y que estemos ante un partido de máxima necesidad. Es lo que tiene el fútbol, y más esta categoría. No creo que el que pierda salga tocado de muerte porque estamos todavía en noviembre.
"No creo que el que pierda salga tocado de muerte porque estamos todavía en noviembre"
¿Se veía venir en el caso del Zaragoza?
Ya le digo que queda mucha temporada por delante y que confío en que esto va a cambiar y, además, creo que será pronto.
¿Cuánto le duele el Zaragoza?
Como a todos. Como aficionado, es una situación que nunca hubiésemos querido, pero es la realidad. De todos modos, tengo la máxima confianza en el club y en los jugadores. El equipo irá hacia arriba.
¿Lo sigue? ¿Ve los partidos?
Siempre que puedo, sí. No me lo pierdo salvo que coincida con nuestro partido.
"Le pido a la gente que siga apoyando porque los jugadores les necesitan más que nunca. El club está por encima de todos"
¿Alguna clave para el domingo?
En partidos de máxima necesidad como este, eso está por encima del juego y de la táctica. Cada uno intentará ganar como sea, más allá de argumentos futbolísticos y claves. La necesidad lo marca todo.
¿Qué la pareció la elección de Sellés para el banquillo?
No lo conocía, pero ha tenido una carrera considerable y se le ve formado. Sabe lo que quiere y seguro que aportará lo que el equipo necesita y mejorará a cada jugador. Le pido a la gente que siga apoyando porque los jugadores les necesitan más que nunca. El club está por encima de todos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: 'Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar
- Pascual Sanz, exfutbolista del Real Zaragoza, tras el incendio de su empresa: 'No sabemos si podremos seguir o tendremos que cerrar. Vamos a luchar por continuar
- El Real Zaragoza, sin premio en otro partido de crecimiento frente al Deportivo (0-2)
- Lendoiro: 'Mi cariño hacia el Zaragoza es para toda la vida, me da mucha pena su situación
- Los 'fichajes' de Rubén Sellés y los fichajes que el Real Zaragoza necesita en enero
- Kervin Arriaga remarca en el Levante el borrón del Zaragoza al descartar su fichaje
- Los fallos clamorosos de Toni Moya y la condena de muerte del Real Zaragoza
- Los 'desheredados' tras la llegada de Sellés