Choque de indecisos: el Real Zaragoza y el Granada son los dos equipos de Segunda que más jugadores han utilizado esta temporada

Doce jornadas de Liga y una ronda copera después, si algo ha quedado claro en la capital aragonesa es que el club blanquillo no está dando con la tecla. No obstante, los últimos partidos del Real Zaragoza, si bien dejan más sensaciones que resultados, dan buena fe de que Rubén Sellés sigue buscando ese once de garantías que le permita salir al césped con el máximo de posibilidades de puntuar ante un inesperado número de rivales con plantillas superiores.

En esa lucha, por la que ya han pasado tres entrenadores en menos de tres meses, se encuentra el técnico valenciano que, en tan solo tres partidos a los mandos del conjunto maño, ya ha hecho debutar a un total de cuatro jugadores. Sinan Bakis, Sebastian Kosa, Hugo Barrachina y Ale Gomes no habían disfrutado de ningún minuto antes de la llegada de Sellés, siendo los dos primeros miembros de pleno derecho del primer equipo del Real Zaragoza.

Esto cambió para todos ellos el pasado miércoles en el partido de Copa del Rey en Mutilva, donde Kosa partió de titular y disputó 71 minutos, y Gomes cerró la pareja de centrales estando los 90 sobre el terreno de juego. A este respecto, con Ale Gomes parece haber hecho migas el míster, ya que, contando su debut en Copa, el jugador del filial ha disputado los 180 minutos del Real Zaragoza desde entonces. El canterano de 17 años jugó el partido completo contra el Deportivo de La Coruña, al igual que ya lo hizo contra la Mutilvera, y podría ser uno de los titulares de la zaga este fin de semana.

En total, son 31 los efectivos de los que el conjunto blanquillo ha hecho uso esta temporada, dato que lo convierte, junto a otro con la misma cifra, en el equipo que ha repartido minutos entre más jugadores de toda la Segunda División. Precisamente, el otro equipo que ha puesto 31 fichas sobre el campo es el Granada CF, próximo rival del Real Zaragoza.

El conjunto andaluz, decimonoveno clasificado con once puntos, cinco más que los aragoneses, ostenta la primera plaza del descenso y tampoco ha encontrado un once con el que se sienta cómodo sobre el césped. De hecho, contando solo los doce partidos de la competición regular, el Granada es el primero en este ranking que cuenta los jugadores que hayan tenido algún minuto esta temporada. Con 29 nombres usados, supera a un Zaragoza que le sigue de cerca con 28. Ambos clubs se enfrentarán este domingo a las 18.30 en la decimotercera jornada de Liga.

Reencuentro a la vista

En el choque, una de las noticias será el regreso de Pablo Insua a tierras andaluzas. El central del Zaragoza, probablemente el de más garantías del conjunto aragonés, llegó este verano desde el Granada CF para completar la defensa maña. El jugador gallego, canterano del Deportivo de la Coruña, ya se enfrentó a su exequipo el pasado fin de semana en el Ibercaja Estadio.

Ahora, el ex de varios equipos de la Liga Hypermotion vivirá un reencuentro en Granada con su salida más que reciente. De hecho, el central llegó a disputar la primera jornada del campeonato con la camiseta rojiblanca, dado que su contrato con el Zaragoza no se formalizó hasta la última semana de agosto. Por este motivo, Pablo Insua contabiliza como jugador utilizado en las cifras de ambos equipos.