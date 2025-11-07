Los exjugadores del Zaragoza Paredes, Chus, Linares y Álex Sánchez visitan a los niños de Aspanoa

Un año más, los exjugadores del Real Zaragoza se pasaron, este viernes, por las instalaciones de Aspanoa para hacer las delicias de los niños. Cuatro veteranos, Chus Herrero, Miguel Linares, Javier Paredes y Álex Sánchez, firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los niños en una cita previa al encuentro que medirá el domingo, en el Ibercaja Estadio, a los veteranos del Zaragoza y del Villarreal.

La tarde fue mágica tanto para los niños como para los exfutbolistas, que no faltaron a su encuentro con unos niños que esperaban ansiosos. El domingo, en el césped, más.