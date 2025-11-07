Los exjugadores del Zaragoza Paredes, Chus, Linares y Álex Sánchez visitan a los niños de Aspanoa
Los veteranos se hicieron fotos y firmaron autógrafos en la cita previa al partido del domingo ante el Villarreal
Un año más, los exjugadores del Real Zaragoza se pasaron, este viernes, por las instalaciones de Aspanoa para hacer las delicias de los niños. Cuatro veteranos, Chus Herrero, Miguel Linares, Javier Paredes y Álex Sánchez, firmaron autógrafos y se hicieron fotos con los niños en una cita previa al encuentro que medirá el domingo, en el Ibercaja Estadio, a los veteranos del Zaragoza y del Villarreal.
La tarde fue mágica tanto para los niños como para los exfutbolistas, que no faltaron a su encuentro con unos niños que esperaban ansiosos. El domingo, en el césped, más.
- Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: 'Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar
- Pascual Sanz, exfutbolista del Real Zaragoza, tras el incendio de su empresa: 'No sabemos si podremos seguir o tendremos que cerrar. Vamos a luchar por continuar
- El Real Zaragoza, sin premio en otro partido de crecimiento frente al Deportivo (0-2)
- Lendoiro: 'Mi cariño hacia el Zaragoza es para toda la vida, me da mucha pena su situación
- Rubén Sosa: 'Hablé con el Real Zaragoza y está dispuesto a fichar a mi hijo Nico
- Los 'fichajes' de Rubén Sellés y los fichajes que el Real Zaragoza necesita en enero
- Kervin Arriaga remarca en el Levante el borrón del Zaragoza al descartar su fichaje
- Los fallos clamorosos de Toni Moya y la condena de muerte del Real Zaragoza