Rubén Sellés, técnico del Real Zaragoza: "Resignación? Yo lo que veo dentro es trabajo e intención"

Rubén Sellés no altera ni su semblante ni el ánimo. No es el técnico del Real Zaragoza amigo de los grandes titulares ni de estridencias. Más bien, lo contrario. Es tan metódico en el campo como en la sala de prensa, donde el mensaje está tan envuelto en datos y en el trabajo diario como desprovisto de sentimentalismos. Es Sellés un tipo práctico que no concede especial relevancia a lo que pasa fuera de un vestuario en el que debe transmitir liderazgo, seguridad y confianza. Por eso, esa resignación con cierto aire de derrotismo que se percibe en el zaragocismo no entra en una caseta en la que, asegura, solo hay trabajo y dedicación: "¿Resignación? No soy un buen baremo de lo que pasa en la afición o en las redes sociales. Lo que yo percibo desde dentro es que todo el mundo está trabajando duro para darlo todo. Veo trabajo y dedicación y el equipo compite, solo nos falta ese momento determinante para ser exitoso", explicó en la rueda de prensa previa al partido del domingo en Granada.

Allí, en tierras andaluzas, el Zaragoza afrontará una prueba clave para su supervivencia. Seguir sin ganar y sin marcar (el equipo aún no ha anotado con Sellés en el banquillo en partido de Liga) acenturaría la galopante crisis de un conjunto aragonés que necesita reengancharse a la vida cuanto antes: "Nos da igual quién tengamos enfrente", asegura el entrenador, que subraya la progresión que, en su opinión, ha experimentado su equipo. "Creo que hemos dado pasos adelante en todas las facetas, pero tenemos que seguir creciendo y mejorando en nuestro área. Sabemos cómo queremos tener el balón y jugarlo, pero nos falta ese momento para acelerar y que el rival no defienda con tanta gente. Hemos tenido 35 tiros en los últimos partidos, pero debemos llegar con más calidad y más rápido, mejorar ese timing", apunta Sellés, que, en ese sentido, valora las figuras de Moya y Guti: "Toni nos ayuda en salida de balón, tiene buen pase entre líneas y acciones en giro. Tanto en Copa como el partido ante el Deportivo superó los 12 kilómetros y su trabajo está demostrado. Debe seguir adaptándose a las exigencias de la posición pero está haciendo un trabajo sólido", asevera. "Guti puede jugar de mediapunta o como mediocentro, pero nos está dando las situaciones que queremos y tiene todas las características para ocupar esa posición. Nos da salida, giro y último pase, además de finalización con golpeo".

Pero las ausencias de Cuenca y la más que previsible de Valery obligan a cambiar los extremos, donde Sellés no desvela si apelará al hombre por hombre o recurrirá a otras vías. "Tenemos extremos para ocupar ese puesto, pero también Francho jugó allí ante la Cultural. O podemos hacer un doble lateral con Juan Sebastián o Tasende. Tenemos variantes".

El valenciano admite que aún no tiene claro qué será necesario buscar en el mercado de invierno, porque "acabo de llegar y necesito tener una composición de lugar más amplia de lo que tenemos y queremos", pero "Txema (Indias) tiene una estrategia y en breve nos sentaremos y veremos si hay que hacer algún cambio", aunque, incide, "el equipo es competitivo".