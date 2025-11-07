Rubén Sosa: "Hablé con el Real Zaragoza y está dispuesto a fichar a mi hijo Nico"

Rubén Sosa es uno de los mejores jugadores en la historia del Real Zaragoza. El Principito' dejó huella en aquel equipo de los años 80 con el que conquistó la Copa del Rey en 1986 tras derrotar en la final al Barcelona (1-0) gracias a un tanto del uruguayo, también apodado El poeta del gol, que, además del Zaragoza, también jugó en el Inter de Milán, la Lazio o el Borussia Dortmund y que fue pilar básico en la selección urugaya.

Sosa, que ronda ya los 60 años, quiere que su hijo Rubén Nicolás, de 20 años, siga su estela. Como su padre, Nico posee una zurda de calidad y se desenvuelve en ataque, más como mediapunta. Actualmente milita en las filas de La Luz, en la Segunda División uruguaya, pero su padre, en declaraciones a Radiosei, en Italia, admite estar moviendo hilos para su desembarco en Europa y afirma haber hablado con los clubs en los que jugó, entre ellos, el Zaragoza: "Mi hijo lo tiene todo: 20 años, una buena zurda, pero también necesita hambre de triunfo. Hablé con el Zaragoza y están dispuestos a ficharlo para que siga mis pasos", expoine el exfutbolista, que también se habría dirigido a Lazio e Inter con la misma intención. "Quiero que vea donde he jugado, luego ya decidirá él. La Lazio me dijo que lo ficharán cuando yo quiera. El momento oportuno llegará. Ahora es barato, pero su precio podría subir más adelante", añade el exzaragocista en la entrevista concedida al medio italiano.

Nico se inició en el Urreta, donde también comenzó Luis Suárez, y se formó en las categorías formativas en Danubio y tras un breve pasaje por Montevideo City Torque llegó a La Luz donde debutó en Segunda División. Internacional sub-20 con Uruguay, el hijo de Rubén Sosa ha reconocido en alguna ocasión que ha acusado la presión. "Con mi viejo fue medio complicado al principio, no por mi padre, sino por ser el hijo de. En el primer año no me gustó cómo me fue en lo personal. Pero al siguiente ya empecé a entender cómo separar esa carga de llevar el nombre de mi viejo", reconoció en una entrevista para El Observador. De hecho, a los 16 años decidió parar. "Me fui de Danubio porque no quería jugar más al fútbol en forma competitiva. Dejé de jugar en AUF pero fui a la Liga Universitaria. Me fui a disfrutar un año para soltar las presiones, pero ya sabía que quería ser jugador y que al año iba a buscar otro club. Pero necesitaba un año de despejar, de relajarme, a no estar todos los días entrenando. Creo que fue una buena decisión", admite en esa misma entrevista.

Volvió y ahora busca su sitio. "Mi padre siempre me dio consejos para sumar, hasta el día de hoy lo hace: disfrutar del juego, tomar las cosas para bien, siempre lo positivo", dice.