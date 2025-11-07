Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Valery y Saidu siguen sin entrenar con un grupo al que vuelve Paulino

El catalán, con dolor en el talón, tiene difícil llegar al domingo y Radovanovic y Tasende se ejercitan con normalidad y apuntan a estar disponibles ante el Granada

Valery, en una acción durante el partido ante el Deportivo. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La enfermería del Real Zaragoza sigue poblada. Valery, que no se había ejercitado el jueves según el club por reparto de cargas, tampoco lo ha hecho este viernes, aquejado de un golpe en el talón que no le causa dolor al apoyar, en una sesión que tampoco contó con la presencia de Saidu. A poco más de 48 horas para la disputa del encuentro en Granada, ambos apuntan a ser, al menos, seria duda para el choque.

En cambio, Sellés podría contar ya tanto con Radovanovic como con Tasende, que siguen ejercitándose con normalidad. También Paulino, que el jueves no estuvo con el grupo. De este modo, el técnico valenciano podría contar con media docena de bajas para el duelo en tierras andaluzas: Valery, Saidu, Cuenca, Keidi Bare, Tachi y Paul Akouokou, que tampoco ha entrenado este viernes por culpa de una gastroenteritis.

