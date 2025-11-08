El aragonés Gorka Buil dedica un gol con la selección española sub-16 a Jorge Casado, cadete del Real Zaragoza recientemente fallecido
El canterano, actualmente en el Barcelona, muestra la camiseta con la imagen del malogrado futbolista
Como ya hiciera en el campeonato nacional de selecciones autonómicas, el jugador aragonés Gorka Buil ha vuelto a acordarse del futbolista cadete del Real Zaragoza Jorge Casado, recientemente fallecido, en cuanto ha podido. El zaragozano, actualmente en las filas del Barcelona, ha dedicado uno de los dos tantos que ha marcado con la selección española sub-16 ante Suecia en el duelo que ha enfrentado a ambos combinados en el Torneo Internacional El Albir y que se ha saldado con victoria española por 3-2.
En la celebración de uno de sus dos goles, Buil ha mostrado una camiseta interior con la imagen de Casado y en la que se leía "Jorge, siempre estarás con nosotros". El aragonés, además, ha señalado al cielo para dedicar el tanto a su excompañero, fallecido a los 15 años, la misma edad que Gorka.
