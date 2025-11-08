Entradas agotadas para el partido de Aspanoa de este domingo: ambientazo para el Zaragoza-Villarreal

El partido de Aspanoa, la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón, se celebra este domingo a las 11.30 horas en el Ibercaja Estadio. El estadio estará lleno, toda vez que ya se han vendido las 20.000 entradas disponibles. Se pueden adquirir por un donativo de cuatro euros en www.aspanoa.org, en la sede de Aspanoa o en la tienda del Real Zaragoza en la plaza de Eduardo Ibarra.

Por parte de la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza debutan en este encuentro solidario el portugués Hélder Postiga, Linares, Celades y Laguardia, entre otros, que se suman a exfutbolistas ya habituales como Láinez, Paredes, Aguado, Movilla, Juanfran, Lafita, Drulic, Chus Herrero, Paredes, Pablo Alfaro, Jorge López, Chechu Dorado, Abraham Minero, Javi Álamo, Fernández o Raúl Valbuena. El equipo aragonés estará entrenado por Juan Señor.

Por parte de la Asociación de Exfutbolistas del Villarreal está confirmada la participación de Marcos Senna, Xisco Nadal o el también exzaragocista Moisés García León. La recaudación del artido se destinará íntegramente a la lucha contra el cáncer infantil. Con ella se quiere poner en marcha una nueva investigación de esta enfermedad en Aragón, así como renovar los equipos informáticos del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Miguel Servet para que los pacientes con cáncer, tanto niños como adultos, deban someterse a menos pruebas porque la imagen resultante va a ser ahora mucho más completa.

La importancia de la Fila Cero

Desde Aspanoa recuerdan la importancia de la Fila Cero, en la que cada aportación cuenta y tiene un fin tremendamente plausible: «El aforo del Ibercaja Estadio es muy inferior al de La Romareda, lo que nos permite vender menos entradas, pero seguimos necesitando el mismo apoyo de todos», explica el presidente de la Asociación, Gabriel Tirado, quien recordó que la Fila Cero está disponible también en la web de Aspanoa.

Para llegar al Ibercaja Estadio, el Ayuntamiento de Zaragoza reforzará el tranvía y fletará los autobuses EM1 y EM2. También se abrirá el aparcamiento sur del estadio, con capacidad para mil vehículos, que será totalmente gratuito. Desde la organización piden llegar con tiempo para evitar atascos y filas.

De hecho, habrá animación antes de empezar el partido, con la presencia en el exterior del estadio de mascotas como Zarpa (Federación de Peñas del Real Zaragoza), Nori (Parque de Atracciones), el Gondolero (Puerto Venecia) o Domi, del Balonmano Dominicos). n