El exjugador del Real Zaragoza que vuelve al fútbol por sorpresa cuatro años después de su retirada

La vida te cambia por completo cuando decides colgar las botas después de una próspera carrera deportiva. Un exfutbolista pasa de entrenar todos los días y cuidar su físico al máximo para poder rendir lo mejor posible, a dedicarse plenamente al negocio que abrió en el pasado pensando en un futuro que ya es una realidad.

Hay muchos exjugadores que siguen ligados al fútbol como entrenadores, directivos o agentes, mientras otros deciden apartarse lo máximo posible del balompié. Sin embargo, de vez en cuando suele entrar el gusanillo de volver a calzarte las botas y volver a sentirte futbolista de nuevo aunque solo sea por unas horas.

Fábio Coentrão ha decidido volver a jugar a fútbol a sus 37 años. El lateral izquierdo portugués se retiró hace ya cinco temporadas cuando no pudo evitar el descenso a Segunda División con su querido Rio Ave. El exinternacional por Portugal se quedó en su Vila do Conde natal, donde montó una empresa de barcos y también invirtió en una compañía de ginebras.

Después de tanto tiempo alejado de los terrenos de juego, El Barrio ha hecho oficial la 'contratación' de Coentrão para el decisivo partido de la quinta jornada de la King's League que disputará este domingo frente al Ultimate Móstoles. El equipo de Adri Contreras necesita una victoria frente al club de DJ Mario para poder seguir vivo en la competición creada por Gerard Piqué, Ibai Llanos y compañía.

El último partido oficial de Coentrão se jugó el 30 de mayo de 2021 y acabó de la peor forma posible: el Rio Ave sucumbió en casa frente al Arouca, confirmando su descenso a Segunda Liga. Después, el lateral izquierdo también ha disputado algún que otro amistoso con el combinado de leyendas de Portugal, como por ejemplo el pasado 15 de septiembre, cuando jugaron contra un equipo lleno de leyendas de todo el mundo.

Su paso por Zaragoza

No es la primera vez ni será la última que un conocido exjugador se vuelve a vestir de corto para disputar la King's League. Un excompañero de Coentrão como Marcelo está volviendo a demostrar toda la calidad que ha tenido en su carrera con la camiseta de Skull. Otro exzaragocista que también jugó en la competición de Piqué fue Nano Mesa, que apareció sin desvelar en ningún momento su identidad.

La prolífica carrera de Fábio Coentrão comenzó en el Rio Ave, desde donde llamó la atención del Benfica, que lo contrató muy joven para cederlo al Nacional, Real Zaragoza y al propio Rio Ave. El luso, siempre muy polémico durante toda su carrera, no contó nunca para Marcelino García Toral y solo disputó un partido con la camiseta zaragocista.

Fabio Coentrao: "Creo que estaré bien para el comienzo de la Liga" / SERVICIO ESPECIAL

Poco tiempo después, triunfó en el Benfica, que lo vendió por 30 millones de euros al Real Madrid. En la capital de España, Coentrão estuvo siete años ganando dos Champions, una Liga, dos Mundiales de Clubes, dos Copas del Rey y otros títulos. Después del Madrid, el lateral zurdo se marchó al Mónaco, más tarde al Sporting CP, antes de terminar su carrera con 31 años en el Rio Ave. Además, Coentrão jugó más de 50 partidos con la selección de Portugal.