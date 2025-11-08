Iván Azón estrena su cuenta goleadora en el Ipswich

Iván Azón estrenó, en su décimo partido con el Ipswich Town, su cuenta anotadora en la Championship en un remate de cabeza tras un córner que Vigouroux, meta del equipo local, rechazó y que el ariete aragonés sobre la línea cabeceó para hacer el 1-3 en un choque que acabó con victoria del conjunto donde juega cedido por el Como 1907 el punta zaragozano por 1-4. Azón, que empezó en el banquillo, salió en el minuto 71 por Hirst y anotó solo 5 minutos después.

El futbolista está cedido por el Como, que lo ficho en enero del Real Zaragoza por dos millones de euros y la posibilidad de medio millón más por objetivos y no pudo debutar en el conjunto italiano en el tramo final de la temporada pasada y cuando se recuperó Cesc Fábregas no contó con él. Tras anotar varios goles en amistosos en pretemporada y estar cerca de llegar a Primera en España, al Getafe o al Valencia, el Ipswich, que ya lo quiso cuando jugaba en el club aragonés, tanto en el verano de 2023 como en el de 2024, se hizo con su cesión desde el Como.

Desde el 19 de enero

En el conjunto inglés que es séptimo tras esta victoria a dos puntos de la zona de playoff, ha jugado en 10 partidos con el de este sábado, aunque es revulsivo habitual, ya que solo fue titular en dos jornadas. El último gol oficial que había metido Azón fue ante el Tenerife el 19 de enero, su séptimo en la temporada pasada en el equipo zaragocista antes de ser traspasado al Como.