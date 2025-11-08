Iván Azón estrena su cuenta goleadora en el Ipswich
El ariete marca el tercer gol en la victoria de su equipo en el feudo del Swansea por 1-4. Ha jugado en diez partidos, aunque en la mayoría de revulsivo y solo fue titular en dos citas
Iván Azón estrenó, en su décimo partido con el Ipswich Town, su cuenta anotadora en la Championship en un remate de cabeza tras un córner que Vigouroux, meta del equipo local, rechazó y que el ariete aragonés sobre la línea cabeceó para hacer el 1-3 en un choque que acabó con victoria del conjunto donde juega cedido por el Como 1907 el punta zaragozano por 1-4. Azón, que empezó en el banquillo, salió en el minuto 71 por Hirst y anotó solo 5 minutos después.
El futbolista está cedido por el Como, que lo ficho en enero del Real Zaragoza por dos millones de euros y la posibilidad de medio millón más por objetivos y no pudo debutar en el conjunto italiano en el tramo final de la temporada pasada y cuando se recuperó Cesc Fábregas no contó con él. Tras anotar varios goles en amistosos en pretemporada y estar cerca de llegar a Primera en España, al Getafe o al Valencia, el Ipswich, que ya lo quiso cuando jugaba en el club aragonés, tanto en el verano de 2023 como en el de 2024, se hizo con su cesión desde el Como.
Desde el 19 de enero
En el conjunto inglés que es séptimo tras esta victoria a dos puntos de la zona de playoff, ha jugado en 10 partidos con el de este sábado, aunque es revulsivo habitual, ya que solo fue titular en dos jornadas. El último gol oficial que había metido Azón fue ante el Tenerife el 19 de enero, su séptimo en la temporada pasada en el equipo zaragocista antes de ser traspasado al Como.
- Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: 'Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar
- Rubén Sosa: 'Hablé con el Real Zaragoza y está dispuesto a fichar a mi hijo Nico
- Pascual Sanz, exfutbolista del Real Zaragoza, tras el incendio de su empresa: 'No sabemos si podremos seguir o tendremos que cerrar. Vamos a luchar por continuar
- El Real Zaragoza, sin premio en otro partido de crecimiento frente al Deportivo (0-2)
- Lendoiro: 'Mi cariño hacia el Zaragoza es para toda la vida, me da mucha pena su situación
- Alberto Soro, exjugador de Real Zaragoza y Granada: 'El Zaragoza saldrá adelante, y creo que será pronto
- Los 'fichajes' de Rubén Sellés y los fichajes que el Real Zaragoza necesita en enero
- Kervin Arriaga remarca en el Levante el borrón del Zaragoza al descartar su fichaje