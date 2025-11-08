Óscar Pereiro: "En 'El Chiringuito' todos somos un poco del Real Zaragoza, nos da pena"

Aprovechando su presencia en Zaragoza para celebrar el 40ª aniversario del Club Ciclista Actur, Óscar Pereiro habló también de la nefasta realidad del Real Zaragoza. El ganador del Tour de Francia del año 2006 ha asegurado que le encantaría que los aragoneses se salvaran, aunque no se mostró demasiado optimista. "Es complicado, eh, porque es un equipo con historia, un estadio con historia y una ciudad con historia. Está en un punto que no sé qué hay que hacer para revertirlo. Me recuerda a cuando bajó el Deportivo de la Coruña", ha comentado.

El gallego, apasionado del fútbol, y del Celta, es tertuliano en 'El Chiringuito'. "Allí hablamos mucho del Real Zaragoza. No nos explicamos qué pasa. Somos todos un poco del Zaragoza porque nos da mucha pena", ha afirmado. Pereiro pensaba que Gabi, "por su implicación y su sentimiento con el equipo", podía ser la "solución". Pero tampoco. "Está jugando con fuego y el abismo es muy peligroso. Si hay gente que piensa que lo mejor es tocar fondo, bajar a Primera RFEF y desde ahí escalar, está muy equivocado", ha subrayado.

El que fue mucho más directo con la situación del Real Zaragoza fue el exciclista Ángel Vicioso. "Solo se me ocurre que a los futbolistas se le ponga un sueldo base y primas por ganar partidos, no veo otra forma", ha recalcado.