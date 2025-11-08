Pacheta: "No están bien, pero ojo con los jugadores del Zaragoza"

No se juega en teoría José Rojo Pacheta su puesto en el Granada en el duelo contra el Real Zaragoza, que está en zona de descenso como penúltimo tras un mal comienzo y una reacción posterior de seis jornadas sin perder con 10 puntos de 18 y frenada en Valladolid con una derrota por 2-1 que paró en seco la remontada nazarí. El conjunto andaluz está viviendo un mal inicio de temporada y llega al partido con urgencias clasificatorias claras, aunque Pacheta confía en que lo sucedió en Pucela solo sea un accidente en la línea ascendente que llevaba su equipo, que empezó la temporada con un punto de 15 y siendo colista.

"Sólo viendo el nombre del equipo que te viene se inculca la concentración. «No están bien, pero tiene muchas alternativas. Es un equipo dinámico, con piernas, desequilibrante. Ojo con sus jugadores. ¿Qué pasa?, que no está bien, aunque también se pueda decir de nosotros pese a que yo no lo crea", aseguró Pacheta, cuyo puesto solo podría peligrar en caso de hecatombe ante el Zaragoza en un partido vital para los dos equipos, que son último y penúltimo en la tabla. "Pagamos el inicio de temporada y lo demás entra dentro de lo posible. Estamos en un camino interesante. Perdimos en Valladolid porque estamos en ese momento en el que toca esto. Hay que buscar la línea de ser sólidos atrás, y lo conseguimos durante mucho tiempo, pero encajamos dos goles. No habrá que hacer mucho para lo concentración de los futbolistas porque ya motiva de por sí jugar en Los Cármenes y ante el Zaragoza, así lo entiendo».

«El partido es importante en la situación en la que estamos ambos equipos. Estamos en condiciones, me quedé con buenas sensaciones en Valladolid, pero los últimos minutos fueron una desgracia. Creo que hicimos un partido bueno ante un gran rival. Hemos entrenado bien y recuerdo que salimos aplaudidos de los dos últimos encuentros en casa, sin ganar. Tengo que agradecer a la afición el empuje y la creencia en los futbolistas. Las sensaciones son buenas y estamos en disposición de ganar», finalizó Pacheta, que no podrá contar con Casadesús en el lateral derecho, lo que hará que tras seis semanas repitiendo once tenga que hacer un cambio. Entrará Loïc Williams de central zurdo y Nassei pasará al lateral derecho.

El resto serán los mismos en un once con Luca Zidane; Nassei, Manu Lama, Loïc Williams, Diallo; Alcaraz, Sergio Ruiz, Alemañ, Sola, Faye y Jorge Pascual. Mientras, Hormigo, por su roja en Valladolid, y Astraálaga y Bouldini son las otras bajas nazarís.