Todo es posible en Granada: La previa del Granada-Real Zaragoza

Granada ha sido refugio habitual de cantautores, intérpretes, cineastas y artistas de todo tipo. La belleza de la ciudad nazarí ha ejercido de fuente de inspiración para obras, reflexiones y piezas que pasaron a la historia asociadas por siempre a ese lugar que embrujó a tantos como a los que sedujo. Aunque para pieza, y de cuidado, este Real Zaragoza, que acude allá abajo dispuesto a dejarse llevar por la magia y el duende de esa tierra soñada en la que todo es posible. Incluso que el equipo aragonés marque un gol o gane un partido. Ni una cosa ni otra ha logrado aún desde que Rubén Sellés tomó las riendas. Dos derrotas en otros tantos encuentros, ni un solo tanto a favor y una insuficiente evolución hunden al Zaragoza en lo más profundo de la tabla, donde todo es oscuro, sobre todo el futuro. Allí, en Granada, los aragoneses afrontan la cita de su vida con la obligación de mantener viva esa llama de la esperanza tenue y débil que sigue encendida por una simple cuestión de fe y porque existen precedentes en los que alumbró un milagro.

A más de dos partidos de la salvación se encuentra ya un Zaragoza que afronta una final en toda regla. El Granada, rival directo por la permanencia, anda un poco mejor pero tampoco sobrado. Con Pacheta otra vez en el ojo del huracán, el cuadro nazarí está obligado a ganar para no empeorar una situación ya delicada y evitar que el cuadro de Sellés se le acerque a dos puntos y, lo más importante, empiece a creer que su mal tiene cura. En caso de que los locales hurguen en la herida y hagan más sangre, el futuro del Zaragoza se presentará tan negro como el panorama que tiene el técnico valenciano ante la acumulación de bajas por problemas físicos. Lo de cada año a estas alturas, vamos.

Por una cosa u otra, no estarán en Los Cármenes hasta siete futbolistas: Tachi, Radovanovic, Saidu, Keidi Bare, Valery, Cuenca y Paul se quedaron en casa para dejar a Sellés sin piezas clave tanto en defensa como en ataque. Especialmente relevante es la ausencia de Valery, un efectivo esencial al que un problema en el talón le ha parado justo cuando comenzaba a acercarse a esa versión que no ha alcanzado en todo el curso. Atrás, todo apunta a que el juvenil Gomes se mantendrá como pareja de Insua. Se lo ha ganado a pulso el chaval, que volverá a tener a Adrián por detrás, aunque quizá haya cambio de inquilinos en algún lateral o en ambos. Aguirregabia o Juan Sebastián y Tasende o Pomares se disputan los costados en la zaga, si bien Sellés dejó abierta de par en par la puerta a que en algún flanco se forme con un doble lateral ante la ausencia de los dos extremos (Valery y Cuenca) que jugaron de inicio los dos partidos con el valenciano al mando.

La otra opción es el cambio de cromos y que Moyano, Paulino o Pau Sans entren en escena, sin descartar el desplazamiento de Francho, que volvería a formar junto a Moya en una medular en la que Guti ha venido formando en la mediapunta, con mejor rendimiento para Sellés que para el resto del mundo, que duda de que el canterano sea el efectivo más adecuado para acompañar al único delantero y, de este modo, combatir la pertinaz sequía anotadora de un equipo que no le marca un gol ni al arco iris.

En busca del sol se presenta en Granada un Zaragoza al que, con todo lo que queda, se le comienza a agotar el tiempo. Enfrente, el cuadro nazarí espera consciente de que el rival parece el idóneo para escapar de la quema. Pacheta apenas cuenta con las bajas por lesión de Astrálaga, Casadesús y del delantero Bouldini, todos lesionados, y el lateral Hormigo, sancionado. Todo apunta a que Jorge Pascual volverá a ser la referencia ofensiva ante un adversario que, aunque tiene a su gente llorando por las esquinas, parece seguir sin ser consciente del todo de hasta qué punto peligra su existencia.

Alineaciones probables:

Granada: Luca Zidane, Williams, Óscar, Manu Lama, Diallo, Alcaraz, Sergio Ruiz, Alemañ, Sola, Faye y Pascual.

Real Zaragoza: Adrián, Aguirregabiria, Insua, Gomes, Pomares, Francho, Moya, Guti, Moyano, Soberón y Bazdar.