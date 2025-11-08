El resurgir de Gaetan Poussin en Francia: portero con más porterías a cero y menos goles encajados

El paso de Gaetan Poussin por el Real Zaragoza fue una auténtica montaña rusa. En sus dos temporadas en la capital aragonesa, el guardameta francés alternó grandes picos de forma, con actuaciones memorables, y otros momentos de un nivel bajísimo que colocaron al galo en el punto de mira cada vez que se enfundaba los guantes para defender el escudo del león.

Vivió situaciones de todo tipo, desde errores graves, goles difíciles de explicar y puntos perdidos que desesperaron a más de un entrenador, hasta una notable resurrección que llevó al Real Zaragoza a sacarle un mini documental en el canal oficial de YouTube del club. Ahora, tras realizar parte de la pretemporada bajo las órdenes de Gabi, Gaetan Poussin puso fin a su etapa en el Real Zaragoza para retornar a Francia donde defiende los colores del Red Star FC.

Seis partidos sin encajar

Si el Red Star está en puestos de ascenso a la Primera División de Francia, es en gran parte por las buenas actuaciones bajo palos de Gaetan Poussin. El ex del Real Zaragoza ha conseguido echar el cerrojo a la portería gala en seis de los once partidos que ha disputado (EA Guingamp, Annecy, Pau FC, Nancy, Laval y Grenoble) en los que solamente ha encajado nueve goles lo que deja una media de 0,8 tantos en contra por partido.

Aparte de liderar el ranking con más porterías a cero (6) y de menos goles encajados por partido (0.8), Gaetan Poussin es el portero con mejor valoración (7.06) de la Ligue 2. El galo también destaca en otras métricas como el número de paradas por partido (3.2). Antes de su salida del Real Zaragoza, el Red Star tan solo había sumado un punto en los dos primeros encuentros ligueros con cuatro goles encajados. Su llegada ha cambiado la dinámica de los L'Étoile rouge.

Gaetan Poussin debutó con victoria por 0-4 ant el EA Guingamp el pasado 23 de agosto. Los verdiblancos han sumado 25 de los 33 puntos en juego con ocho victorias, un empate y tan solo dos derrotas desde la llegada del arquero francés al Red Star FC. El conjunto parisino del ex meta del Real Zaragoza visita este sábado el campo del Le Mans en un choque que, en caso de victoria, podrían abordar el primer puesto de la clasificación a expensas del encuentro del Troyes contra el Sain-Étienne.

Sus números en el Real Zaragoza

Gaetan Poussin llegó al Real Zaragoza en el verano de 2023 tras desarrollar su carrera en el Girondins Bordeaux. El guardameta fue la apuesta de Juan Carlos Cordero para disputarle la titularidad a Cristian Álvarez. Los recuerdos de su primer año en la capital aragonesa no son nada buenos. El portero francés solo disputó cuatro partidos ligueros, saliendo en dos de estos desde el banquillo tras la lesión de Cristian. En la retina del aficionado zaragocista queda el gol encajado en El Molinón o la eliminación de Copa del Rey donde el guardameta quedó señalado.

El máximo responsable del área deportiva firmó a Edgar Badía en enero que fue el encargado de proteger la portería de La Romareda hasta final de temporada. Tras un primer año donde Gaetan Poussin estuvo más fuera que dentro, llegó a hacer la mudanza y a abandonar su domicilio en Zaragoza para poner rumbo a Francia, el meta francés contó con más protagonismo en la 2024/25.

Una lesión de Joan Femenías en el primer partido liguero contra el Cádiz le sirvió al galo para hacerse con la titularidad. Gaetan Poussin encajó un total de 41 goles en los 33 partidos que disputó con el Real Zaragoza y tan solo fue capaz de dejar la portería a cero en siete encuentros. Los aficionados zaragocistas recordarán los dos penaltis parados en Burgos (atajó cuatro de los ocho que le lanzaron) o el gol en el último minuto de partido contra el Eibar en La Romareda, una acción que recordó al tanto de Cristian Álvarez en Lugo.

Gaetan Poussin se vistió con el traje de heroe y villano durante las dos temporadas que defendió los colores del Real Zaragoza. Ahora, lejos de la capital aragonesa, el guardameta vive un momento de plenitud en la Ligue 2 con un Red Star que se encuentra en puestos de ascenso directo.