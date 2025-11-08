Los planes de Sellés en Granada: estas son las tres novedades que prepara el Real Zaragoza

El Real Zaragoza se ha ejercitado esta tarde de sábado por espacio de algo más de una hora en la Ciudad Deportiva del Granada y Rubén Sellés ha terminado de perfilar el once de inicio con el que jugará ante el conjunto nazarí este domingo (18.30 horas) y ahora mismo la decisión del entrenador valenciano, con las siete bajas que hay de cara a este partido, es hacer tres cambios en el equipo que jugó ante el Deportivo. Juan Sebastián tiene muchas opciones de relevar a Martín Aguirregabiria en el lateral derecho, en una decisión exclusivamente táctica, mientras que las bajas en las alas de Marcos Cuenca y Valery serían cubiertas por Pau Sans y Sebas Moyano, estrenando titularidad en Liga ambos con Sellés.

El entrenador zaragocista, que no cuenta en este partido con Saidu, Cuenca, Valery, Tachi y Radovanovic, lesionados, Keidi Bare, por su operación de apendicitis, y Paul, sancionado, le ha dado muchas vueltas al once y en alguna sesión de esta semana ha probado a Bazdar en la banda, aunque en principio apostará por Pau en la derecha y Moyano en la izquierda y mantendrá a Guti de enlace, con Toni Moya y Francho en la sala de máquinas.

La otra opción en las alas disponible es Paulino, que volvió ante el Deportivo con unos minutos tras un mes de baja por una lesión en el isquio y que se perdió un entrenamiento esta semana por reparto de cargas, pero parece que Sellés no correrá riesgos con él y de jugar lo hará en la segunda parte. Soberón apunta a mantenerse como referencia, aunque Kenan Kodro también ha sido valorado por el entrenador.

Mientras, Ale Gomes, de buen debut ante el Deportivo salvo en la jugada del 0-2 en la que no pudo con la carrera de Yeremay, uno de los mejores jugadores de Segunda, estará en el eje de la zaga, donde son bajas Rado y Tachi y será de nuevo pareja de Insua. Gomes jugará su tercer partido en el Zaragoza, contando el de Copa, y Pomares en el lateral izquierdo, al igual que Adrián bajo palos son inamovibles para el nuevo técnico, que en Granada buscará su primera victoria en Liga en su tercer partido en el banquillo teniendo en cuenta que ante el Sporting y el Deportivo cayó derrotado.