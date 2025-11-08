El 'último baile' de Zapater puede tener el regalo de un título

Tras más de 600 partidos en el fútbol profesional, llega el último baile para Alberto Zapater, que esta tarde de domingo en Canadá, en el TD Place (17.00 horas), a las 23.00 hora española, disputa la final de la Canadian Premier League con el Atlético Ottawa, al que llegó en 2023 y del que se puede marchar como capitán y logrando la primera Liga de la franquicia del Atlético de Madrid, creada en 2020. También sería el primer campeonato que levantara Zapa, que solo tiene en clubs un título, la Supercopa de 2024 con el Real Zaragoza en su debut como profesional.

Zapater, que ha jugado en 21 partidos en esta temporada y otro de playoff, el que supuso el pase a la final tras derrotar al Forge, donde salió en el descuento, ha sido la mayoría de los encuentros suplente (solo 4 en el once en el campeonato liguero) y ha tenido minutos desde el banquillo y pone el punto y final a su carrera tras más de 20 años. Después del partido de este domingo por la noche el ejeano regresará a España, donde ya está su familia, y empezará una nueva vida de momento lejos del césped.

En Canada la Liga es a cuatro vueltas, con playoff posterior y en cuartos se miden el primero y el segundo y el Ottawa, que acabó el torneo en segunda posición, dio el golpe de mano y eliminó al Forge, que acabó campeón de la fase regular y que al caer derrotado pasó a semifinales. El Cavalry FC le superó en esa ronda y se medirá al equipo del ejeano en una final que se disputará en el estadio del Atlético Ottawa.

Es la segunda que el equipo capitalino disputará desde su creación en 2020. "Es una revancha, después de la final que perdimos en 2022, y la oportunidad de levantar el trofeo este domingo con nuestra afición, después de una temporada en la que hemos traído un fútbol alegre y llamativo", explicó Daniel Robles, director de asociaciones del Atlético Ottawa. Esta temporada, cada partido disputado en el estadio TD Place por el Atlético Ottawa ha tenido una media de 5.500 espectadores. Además, el club tiene unos 1 500 abonados anuales. En ese escenario ha dado Zapater sus últimos pasos como futbolista. Este domingo será el último y definitivo.

Así, Zapater, que es capitán en el Ottawa, podría decir adiós levantando un título de Liga después de una carrera larga de más de 20 años y donde su único título en clubs fue la Supercopa con el Zaragoza en 2004 cuando debutó. El ejeano, en total, ha disputado más de 600 partidos en su carrera (607 en diferentes clubs), 422 en el Zaragoza, una historia forjada en el conjunto blanquillo, desde donde vistió de internacional sub-21 y fue al Mundial sub-20 en 2005, donde cayó ante la Argentina de Messi en cuartos. Logró el ascenso en junio de 2009, firmó por el Genoa italiano por 4,5 millones de euros, pero dejando al Zaragoza de nuevo en la élite y como capitán.

Sporting Club de Portugal y Lokomotiv de Moscú fueron sus siguientes pasos y una lesión de espalda, en las hernias discales, con problemas anteriores en los aductores, en el equipo ruso le estuvo a un paso de retirar del fútbol y provocó la rescisión de su contrato tras dos años durísimos para el jugador. Volvió en 2016 y estuvo hasta 2023, cuando se marchó a un Ottawa que en 2022 ganó el título de la temporada regular, pero que aún no ha logrado el de Liga tras su fundación en 2020 y siendo un club franquicia del Atlético desde entonces.