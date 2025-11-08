Valery y Saidu confirman sus bajas y Sellés no fuerza a Radovanovic

El Real Zaragoza ha hecho oficial esta mañana a primera hora antes de viajar a Gnarada, donde esta tarde se entrenará en la Ciudad Deportiva del conjunto nazarí, la lista de convocados para el partido de mañana domingo en el Nuevo Los Cármenes y como se esperaba Saidu, que mantiene sus problemas de tobillo, y Valery, que no ha entrenado en estos días por molestias musculares, no viajan y tampoco lo hace Radovanovic, al que el entrenador, Rubén Sellés, no ha querido forzar tras lesionarse frente al Sporting en el aductor y solo entrenar parcialmente con el grupo esta semana.

Tasende sí vuelve a la lista después de mejorar de su lesión de tobillo que le hizo ser baja en Mutilva y ante el Deportivo y también lo hace el mediapunta del filial Hugo Pinilla en una convocatoria con 24 futbolistas.

Lista de 24 convocados para el partido ante el Granada. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Será así el tercer partido de baja de Saidu, que se cayó a última hora del once en Copa por ese dolor en el tobillo, que intentó forzar para estar ante el Deportivo y no fue convocado el día del partido y que ya esta semana, al seguir el dolor, no ha trabajado con el resto, mientras que Valery no lo hizo desde el jueves. El extremo sufrió una elongación en el aductor ante el Sporting, no jugó en Copa y sí forzó para estar ante el Deportivo, jugando 83 minutos y siendo de los mejores y esta semana, sin parte médico oficial, sufre un doloroso golpe en el talón que le impide apoyar bien y no se le ha forzado.

Mientras, Radovanovic sufrió una rotura pequeña en el aductor derecho en El Molinón y aunque esa zona es la de menos riesgo y la dolencia era leve era en la práctica imposible por plazos que pudiera estar mañana tras menos de dos semanas y, si todo va bien, estará a disposición en el derbi ante el Huesca tras perderse dos citas ligueras y el partido de Copa en Mutilva. También son bajas en Granada Paul, que cumple su cuarto y último partido de sanción, Keidi Bare, aún convaleciente de su operación de apendicitis, y los también lesionados Tachi y Marcos Cuenca, que se unen en la enfermería a Saidu, Valery y Radovanovic.

Sellés ha citado a cinco jugadores del filial, al meta Calavia, que será el descarte de los 24 en condiciones normales este domingo, Ale Gomes, con todos los números para repetir titularidad en el eje, Barrachina, Pinilla y Lucas Terrer.