El Zaragoza no gana para disgustos: solo 27 victorias en los últimos 100 partidos

Una victoria del Real Zaragoza se ha convertido en algo parecido a que a uno le toque la lotería. Porque ambas cosas parecen, por momentos, igual de utópicas. Solo una ha logrado el equipo aragonés en los doce partidos de Liga disputados hasta ahora, a lo que se suma la derrota (4-1) en el último choque de la pasada campaña en Castellón, lo que acentúa la pertinaz sequía de triunfos de una escuadra anclada en la última plaza de la tabla clasificatoria, a siete puntos ya de la salvación.

Nunca gana un Zaragoza que luce el peor promedio de victorias de todo el fútbol profesional y también de los dos grupos de Primera RFEF. El Girona, colista de Primera, también tiene una sola victoria en su casillero, pero ha disputado menos partidos (11) que los aragoneses. En la categoría de bronce del fútbol nacional, Orense y Betis, últimos clasificados de ambos grupos, también han celebrado un solo triunfo, pero, en su caso, con solo diez encuentros jugados. En Segunda, por supuesto, solo el Zaragoza atesora semejante escasez de alegrías, ya que Mirandés y Granada, los dos equipos justo por encima de los blanquillos, ya han logrado dos.

No es nuevo semejante déficit. En realidad, viene siendo la tónica general a lo largo de las trece temporadas que el Zaragoza acumula ya en Segunda, si bien el mal ha empeorado considerablemente en los últimos años, sobre todo, tras la irrupción de la pandemia. De hecho, el conjunto aragonés apenas ha sacado adelante 27 de los últimos 100 partidos de la competición doméstica que ha disputado, lo que subraya la sempiterna crisis en la que lleva instalado desde hace demasiado tiempo.

A la victoria (0-1 en Mendizorroza ante el Mirandés) de este curso, se añaden las 13 logradas el anterior (siete en casa y otras seis como visitante) y las 12 (siete como local y cinco fuera de casa) que se habían celebrado en la 23-24 para sumar apenas 26 triunfos en 96 encuentros (los 12 del actual curso y las dos temporadas completas anteriores). La cuenta se completa con los cuatro últimos duelos de la 22-23, que, para variar, se saldaron con una sola victoria de los aragoneses, entonces con Fran Escribá en el banquillo.

Así, el Zaragoza no gana para disgustos. Aún no ha sido capaz de remontar un marcador adverso el conjunto aragonés en toda la temporada. Y mira que ha tenido oportunidades para ello, ya que casi siempre va a remolque. De los 1.080 minutos que se han jugado en las doce jornadas, el Zaragoza tan solo ha ido ganando en 66 (3 contra el Valladolid hasta que los pucelanos igualaron el tanto de Dani Gómez y los 63 que pasaron desde que Sebas Moyano anotó frente al Mirandés hasta el final del encuentro).

Por el contrario, el Zaragoza ha ido por debajo en el luminoso durante 378 minutos (más de seis horas) y solo fue capaz de arañar un empate en Castellón (1-1). En los ocho partidos restantes en los que el rival tomó ventaja, el partido siempre cayó de su lado.

Ese 27% de victorias en los cien últimos partidos supone un lastre demasiado pesado para un Zaragoza obligado a mejorar notablemente ese promedio de aquí al final del curso si quiere mantener alguna esperanza en salvar el pellejo. Con apenas seis puntos logrados de los 36 puestos en disputa, la cuenta fácil señala que el Zaragoza se quedará en Segunda si consigue ganar la mitad (15) de los 30 encuentros que restan, si bien esa cantidad de victorias necesarias bien podría ser menor en función de los empates que se sumen y de la cosecha que se requiera finalmente (la salvación lleva tiempo instalada en una cantidad menor a esos 50 puntos tradicionalmente asociados a la permanencia). En cualquier caso, si el Zaragoza aspira a salvar su vida, está obligado a acabar de una vez con esa insoportable sequía de triunfos y empezar a enlazarlos. Tanto fuera como en casa, donde todavía no sabe ganar esta temporada.

Granada, sin embargo, se antoja mala plaza para acabar con la mala racha. Y es que el Zaragoza solo ha ganado en cuatro de las 24 visitas anteriores a la capital nazarí entre Primera, Segunda y Copa. En Segunda, el Granada se ha impuesto en cinco de los siete encuentros que han enfrentado a ambos equipos en tierras andaluzas, con un solo triunfo del Zaragoza.