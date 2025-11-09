Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Francho y nada más. Las puntuaciones del Granada-Real Zaragoza

Solo el capitán se salva de la quema tras otro deficiente partido de la gran mayoría de jugadores del equipo aragonés

Francho intenta robar el balón entre dos jugadores del Granada.

Francho intenta robar el balón entre dos jugadores del Granada. / Carlos Gil-Roig

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

EL MEJOR

Francho

Ejemplar |6| Otros deberían aprender. Incansable y comprometido. Salvado.

Adrián | 3 |

Nervioso. Blando por arriba y sin dar seguridad. Otros tres goles encajados.

Aguirregabiria |2 |

Lamentable. Su banda fue un coladero. Mal en el cálculo, en la marca y en ataque.

Insua |3 |

Expuesto. Cuando el rival corre, se le ven las costuras. Superado.

Gomes | 4 |

Comprometido. Mal partido, pero al menos lo dio todo. Intentó dar salida.

Pomares | 1 |

Inconcebible. Es un drama. No da una con balón y no para de hacer faltas.

Moya | 2|

Vacío. Como si no estuviera. Su tristeza es la viva imagen del equipo.

Moyano | 1 |

Nefasto. Ya ni corre. Es un desastre. Ha perdido todo lo bueno que tenía.

Pau Sans | 4 |

Gris. Marcó (aunque quizá fue en propia puerta). Más allá de eso, la nada.

Guti | 0 |

Insultante. Su titularidad es trágica. Y en la mediapunta, más. No puede jugar.

Soberón | 2 |

Desastroso. Su remate horroroso pudo cambiarlo todo, pero fue un horror.

Tasende (4): Recurso.

Bakis (3): Sorpresa.

Paulino (2): Desesperante.

Juan Sebastián (4): Tarde.

Noticias relacionadas y más

Dani Gómez (5): Incisivo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents