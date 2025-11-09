Francho y nada más. Las puntuaciones del Granada-Real Zaragoza
Solo el capitán se salva de la quema tras otro deficiente partido de la gran mayoría de jugadores del equipo aragonés
EL MEJOR
Francho
Ejemplar |6| Otros deberían aprender. Incansable y comprometido. Salvado.
Adrián | 3 |
Nervioso. Blando por arriba y sin dar seguridad. Otros tres goles encajados.
Aguirregabiria |2 |
Lamentable. Su banda fue un coladero. Mal en el cálculo, en la marca y en ataque.
Insua |3 |
Expuesto. Cuando el rival corre, se le ven las costuras. Superado.
Gomes | 4 |
Comprometido. Mal partido, pero al menos lo dio todo. Intentó dar salida.
Pomares | 1 |
Inconcebible. Es un drama. No da una con balón y no para de hacer faltas.
Moya | 2|
Vacío. Como si no estuviera. Su tristeza es la viva imagen del equipo.
Moyano | 1 |
Nefasto. Ya ni corre. Es un desastre. Ha perdido todo lo bueno que tenía.
Pau Sans | 4 |
Gris. Marcó (aunque quizá fue en propia puerta). Más allá de eso, la nada.
Guti | 0 |
Insultante. Su titularidad es trágica. Y en la mediapunta, más. No puede jugar.
Soberón | 2 |
Desastroso. Su remate horroroso pudo cambiarlo todo, pero fue un horror.
Tasende (4): Recurso.
Bakis (3): Sorpresa.
Paulino (2): Desesperante.
Juan Sebastián (4): Tarde.
Dani Gómez (5): Incisivo.
