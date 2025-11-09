Francho y nada más. Las puntuaciones del Granada-Real Zaragoza

EL MEJOR

Francho

Ejemplar |6| Otros deberían aprender. Incansable y comprometido. Salvado.

Adrián | 3 |

Nervioso. Blando por arriba y sin dar seguridad. Otros tres goles encajados.

Aguirregabiria |2 |

Lamentable. Su banda fue un coladero. Mal en el cálculo, en la marca y en ataque.

Insua |3 |

Expuesto. Cuando el rival corre, se le ven las costuras. Superado.

Gomes | 4 |

Comprometido. Mal partido, pero al menos lo dio todo. Intentó dar salida.

Pomares | 1 |

Inconcebible. Es un drama. No da una con balón y no para de hacer faltas.

Moya | 2|

Vacío. Como si no estuviera. Su tristeza es la viva imagen del equipo.

Moyano | 1 |

Nefasto. Ya ni corre. Es un desastre. Ha perdido todo lo bueno que tenía.

Pau Sans | 4 |

Gris. Marcó (aunque quizá fue en propia puerta). Más allá de eso, la nada.

Guti | 0 |

Insultante. Su titularidad es trágica. Y en la mediapunta, más. No puede jugar.

Soberón | 2 |

Desastroso. Su remate horroroso pudo cambiarlo todo, pero fue un horror.

Tasende (4): Recurso.

Bakis (3): Sorpresa.

Paulino (2): Desesperante.

Juan Sebastián (4): Tarde.

Dani Gómez (5): Incisivo.