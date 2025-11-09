Francho Serrano: "Esta es la mierda de todos"

Francho Serrano y Toni Moya fueron los encargados de pasar por los micrófonos para analizar la nueva derrota, la sexta consecutiva de un Real Zaragoza ya en caída libre, y soltaron una buena retahíla de tópicos, si bien el primer capitán fue algo más contundente. "Cada vez queda menos tiempo, pero el equipo está trabajando bien, sé que es tópico, que la gente no quiere escucharlo, que no queremos estar nadie en esta situación, pero es la que es, la que tenemos. Esta la es mierda de todos, siento decirlo así, los máximos responsables somos nosotros y los que tenemos que sacarlo hacia delante”, aseguró en Aragón TV Francho, habitual para analizar la situación, normalmente mala, del equipo.

“Hay que seguir unidos, ya que Zaragoza nunca se rinde, continuar hacia delante, no queda otra”, aseveró Francho como primer paso de esos tópicos, aunque después admitió que el equipo no supo gestionar bien adelantarse en el marcador: “Hemos sido capaces de marcar pronto, nos han empatado y en la segunda parte ha sido más de tú a tú, tuvimos el empate con el palo pero ya llegó el 3-1. No hemos estado bien en cuanto hemos metido el gol, tener los tres puntos por así decirlo en la mano al vernos en ventaja nos ha empequeñecido y no hemos estado a la altura después”.

Mucho más plano en sus palabras fue Toni Moya, uno de los cuatro capitanes también, que sigue creyendo. “Sabemos que somos capaces de hacerlo, pero hace falta plasmarlo en el terreno de juego, muchas veces estamos bien, aunque parece que suena contradictorio para llegar a esas situaciones de ataque y el fútbol es el fútbol y nos está penalizando”, dijo el centrocampista extremeño, que añadió: “Tenemos que dar esos pasos hacia delante en esa actitud, en esas ganas, en el saber llevar los partidos en cada momento y creo que tendrán que llegar los resultados. Vamos trabajar el máximo posible para darle la vuelta”.