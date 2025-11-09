El homenaje más sentido a Jorge Casado. El Cadete A recuerda a su compañero

Era el homenaje que faltaba y probablemente el más emocionado y sentido al llegar de los compañeros que compartían vestuario y el día a día en el Real Zaragoza con él. El Cadete A en el que militaba Jorge Casado, el canterano zaragocista que falleció el pasado 27 de octubre, volvía a la competición en la División de Honor este fin de semana y como no podía ser de otra manera le rindió un emotivo homenaje a su compañero fallecido. Tras el parón por los partidos de las selecciones autonómicas de la semana pasada, el conjunto entrenado por Alberto Egea jugaba el sábado por la mañana en Cuarte, en el estadio Juan Guerrero El Lobo, y tuvo un recuerdo para el futbolista fallecido.

Los jugadores del Cadete A zaragocista saltaron con camisetas en las que se leía "Si puedes soñarlo puedes hacerlo" y toda la plantilla posó con una pancarta con una foto de Jorge y con el lema "Siempre con nosotros", además del escudo del Real Zaragoza y con la camiseta con el número 2 del futbolista sobre el césped. El cadete zaragocista goleó al Cuarte por 0-9 y los goles también tuvieron la dedicatoria para el que fue su compañero.

Jorge, que llegó al Zaragoza en alevines procedente del Ebro, donde estuvo una temporada en el Benjamín preferente tras pasar por el San Gregorio, se encontraba lesionado en la actualidad y era muy querido en el vestuario y en la Ciudad Deportiva. Falleció a los 15 años y el club recordó su figura con un minuto de silencio en Copa ante la Mutilvera y sobre todo con un homenaje antes del choque frente al Deportivo el 2 de noviembre que también incluyó ese minuto de silencio y en el que sus compañeros y los padres y la hermana del futbolista saltaron al césped.