El Partido de Aspanoa, una goleada de solidaridad en el Ibercaja Estadio

La solidaridad ha vuelto a ser el ganador del Partido de Aspanoa en su trigésimo primera edición este 2025. El evento, que ha sido un éxito rotundo en su estreno en el Ibercaja Estadio, ha congregado a miles de espectadores en el estadio modular, aunque la cita deportiva llegó a agotar las entradas a la venta según ha confirmado el gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín, quien ha celebrado haber vendido “todo lo que teníamos disponible”.

En lo deportivo, los veteranos del Real Zaragoza se han impuesto por 8-1 a los del Villarreal, aunque el resultado es, un año más, lo de menos. La jornada ha estado cargada de emoción desde antes del pitido inicial. Los jugadores han saltado al césped uno por uno, pero el momento más sentido ha llegado con Xavi Aguado. El eterno capitán portaba la camiseta con el dorsal 6 y el nombre de Jorge Casado, el jugador cadete del Real Zaragoza fallecido hace dos semanas.

Con los jugadores ya sobre el campo, ha llegado la entrada de los verdaderos protagonistas del partido, los niños. Una vez se habían congregado todos juntos en el centro del campo, niños y veteranos han levantado siete carteles en forma de corazón con la palabra “GRACIAS”. Antes de empezar el partido, el Zaragoza también ha querido rendir homenaje a una figura emblemática del club, como es Michel Román, exfisioterapeuta de la entidad.

El gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín, ha recordado que la recaudación será destinada íntegramente a “un apoyo de tecnología para la unidad de medicina nuclear del Hospital Miguel Servet y para un proyecto de investigación”. Acín ha agradecido el apoyo logístico del Real Zaragoza y del Ayuntamiento, fundamental para gestionar la movilidad de muchas familias “que no están acostumbradas a venir hasta aquí”.

En imágenes | Partido de Aspanoa entre Real Zaragoza y Villarreal en el Ibercaja Estadio /

Tras los homenajes, ha echado a rodar el balón. El partido, disputado en dos partes de 40 minutos, ha visto abrirse el marcador en la primera mitad, obra de Piti para el conjunto blanquillo. En el minuto 23 han llegado las primeras cinco sustituciones, siendo una de ellas la de Xavi Aguado. El exfutbolista ha ejercido una vez más de capitán y, en un gesto que ha llevado a la grada a volcarse en un sonoro aplauso, ha alzado al cielo la camiseta en recuerdo de Jorge Casado.

El descanso ha sido amenizado por Bandido, quien ha interpretado su versión rockera del himno del Real Zaragoza, antes de una segunda parte cargada de goles. Si bien es cierto que la primera mitad ha sido toda de Marcos Senna, en la segunda parte los veteranos del Zaragoza se han echado el partido al bolsillo y han dejado el marcador en 8-1 como resultado final.

El exjugador brasileño y leyenda del Villarreal, ha dado las gracias por la invitación al evento en su nombre y en el de su club: “Estamos encantados de estar aquí por una muy buena causa”. Pablo Alfaro, por su parte, ha celebrado el reencuentro con “muchos amigos, muchos años y muchas anécdotas”, pero ha recalcado el verdadero motivo por el que se ha citado en el Ibercaja Estadio: “Al final, merece mucho la pena”. Una participación notable ha sido la de Juan Señor, entrenador de la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza que, a sus 67 años, se ha calzado de nuevo las botas: “Me ilusiona. Y quiero formar parte de la felicidad de este día”, ha asegurado.

Los veteranos todavía creen

Inevitablemente, la situación del Real Zaragoza sobrevolaba el ambiente, aunque todos tenían un mensaje claro sobre las posibilidades de revertir la situación. Alfaro ha lanzado un deseo que, de hecho, se ha acabado manifestando: “Nosotros hemos intentado venir para ganar hoy ya un partido aquí y por lo menos que sea el inicio”. Miguel Linares se ha mostrado aún optimista: “Sin duda, no sé por qué creo, pero creo. Quiero pensar que esto se va a levantar”. Más directo todavía ha sido Juan Señor sobre si el Zaragoza puede levantarse: “Claro que sí. Pero hay que tomárselo muy en serio”.