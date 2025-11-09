El Real Zaragoza iguala su peor racha histórica de derrotas seguidas en Segunda

El Real Zaragoza encajó ante el Granada (3-1) su sexta derrota consecutiva, una racha terrible que empezó contra el Córdoba (0-1) para seguir ante Almería (4-2), ambos partidos con Gabi, Cultural Leonesa (0-5), con Emilio Larraz, Sporting (1-0), Deportivo (0-2) y la del Nuevo Los Cármenes, estas tres con Sellés, un balance que solo había vivido en dos ocasiones en la categoría de plata, en la 2020-21 y en la 46-47, por lo que iguala su peor registro histórico en Segunda.

El precedente de una racha tan negativa es muy cercano, porque en la 20-21, en el curso hasta el actual donde el Zaragoza más vivió en descenso (11 jornadas en total), acumuló seis partidos seguidos perdiendo, racha que empezó con Baraja ante el Tenerife en la undécima cita liguera para que firmara su despido y que Iván Martínez no pudiera levantar esa losa ante Oviedo, Ponferradina, Rayo Vallecano, Espanyol y Castellón. La racha se frenó contra el Fuenlabrada (1-0), en el único triunfo que logró Iván Martínez en ocho jornadas para que JIM llegara a partir de la 19ª y firmara una salvación que ya olió a milagro como la de la campaña actual apunta a saber si se consigue.

Para encontrar el otro dato en Segunda hay que viajar en el tiempo casi 80 años, cuando en la 46-47, en la temporada en la que el Zaragoza inició su etapa más negra bajando a Tercera, donde estuvo dos años, sumó esas 6 jornadas, entre la cuarta y la novena, con Manuel Olivares en el banquillo. Barakaldo, Nástic, Granada, Racing, Alcoyano y Real Sociedad compusieron esa ruta de seis jornadas cayendo antes de que el Zaragoza doblegase al Betis por 2-1.

Hasta ocho en la 52-53

La peor racha de derrotas ligueras en la historia del Zaragoza hay que buscarla en Primera, donde más ha convivido el cuadro blanquillo desde su nacimiento en 1932, en 58 ocasiones, y no está tan lejos de la actual, a tres partidos. Hasta ocho consecutivas acumuló el conjunto zaragocista en el inicio de ese campeonato con Elémer Berkessy, ante Valladolid, Athletic, Deportivo, Oviedo, Málaga, Atlético de Madrid, Barcelona y Racing para que ya con José Luis Conde a los mandos llegara un triunfo ante el Sporting en Gijón en el noveno partido del campeonato, que acabó con descenso zaragocista.

Mientras, en la 75-76, y también en la élite, el Zaragoza se fue hasta las siete jornadas, entre la cuarta y la décima, perdiendo de forma consecutiva, racha que se repitió en la 11-12, entre la decimotercera y la decimoctava, un mal momento que inició Javier Aguirre y que continuó con la llegada de Manolo Jiménez, que frenó esa dinámica empatando ante el Getafe en un curso donde el Zaragoza regateó por última vez el descenso a Segunda, a donde cayó en la temporada siguiente y de donde no ha salido de momento.