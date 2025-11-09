Un regate en Granada a la peor racha de derrotas en Segunda

Hasta cinco derrotas seguidas es la tarjeta de presentación con la que el Real Zaragoza se presenta en el Nuevo Los Cármenes esta tarde, con un repóker de desastres ligueros que inició Gabi ante el Córdoba (0-1) y el Almería (4-2) para que lo continuara Emilio Larraz frente a la Cultural Leonesa (0-5) y, de momento, Rubén Sellés no ha podido frenar frente al Sporting (1-0) y el Deportivo (0-2). No hay muchas rachas de ese tamaño en la categoría de plata, en las 29 temporadas, incluidas las 13 consecutivas actuales, que suma el conjunto zaragocista. De hecho, solo hay dos precedentes de seis, en la 20-21 y en la 46-47, lo que el Zaragoza se apresta a regatear no volviendo a perder en el feudo nazarí.

El precedente de una racha tan negativa es muy cercano, porque en la 20-21, en el curso hasta el actual donde el Zaragoza más vivió en descenso (11 jornadas en total), acumuló seis partidos seguidos perdiendo, racha que empezó con Baraja ante el Tenerife en la undécima cita liguera para que firmara su despido y que Iván Martínez no pudiera levantar esa losa ante Oviedo, Ponferradina, Rayo Vallecano, Espanyol y Castellón. La racha se frenó contra el Fuenlabrada (1-0), en el único triunfo que logró Iván Martínez en ocho jornadas para que JIM llegara a partir de la 19ª y firmara una salvación que ya olió a milagro como la de la campaña actual apunta a saber si se consigue.

Para encontrar el otro dato en Segunda hay que viajar en el tiempo casi 80 años, cuando en la 46-47, en la temporada en la que el Zaragoza inició su etapa más negra bajando a Tercera, donde estuvo dos años, sumó esas 6 jornadas, entre la cuarta y la novena, con Manuel Olivares en el banquillo. Barakaldo, Nástic, Granada, Racing, Alcoyano y Real Sociedad compusieron esa ruta de seis jornadas cayendo antes de que el Zaragoza doblegase al Betis por 2-1.

La peor racha de derrotas ligueras en la historia del Zaragoza hay que buscarla en Primera, donde más ha convivido el cuadro blanquillo desde su nacimiento en 1932, en 58 ocasiones, y no está tan lejos de la actual, a tres partidos. Hasta ocho consecutivas acumuló el conjunto zaragocista en el inicio de ese campeonato con Elémer Berkessy, ante Valladolid, Athletic, Deportivo, Oviedo, Málaga, Atlético de Madrid, Barcelona y Racing para que ya con José Luis Conde a los mandos llegara un triunfo ante el Sporting en Gijón en el noveno partido del campeonato, que acabó con descenso zaragocista.

Mientras, en la 75-76, y también en la élite, el Zaragoza se fue hasta las siete jornadas, entre la cuarta y la décima, perdiendo de forma consecutiva, racha que se repitió en la 11-12, entre la decimotercera y la decimoctava, un mal momento que inició Javier Aguirre y que continuó con la llegada de Manolo Jiménez, que frenó esa dinámica empatando ante el Getafe en un curso donde el Zaragoza regateó por última vez el descenso a Segunda, a donde cayó en la temporada siguiente y de donde no ha salido de momento.