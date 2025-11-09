Rubén Sellés: "No estoy preocupado porque veo el día a día de los chicos"

Cuando el Real Zaragoza de Sellés ha competido, no ha sumado puntos. Obviamente, no lo iba a hacer en el peor partido, con diferencia, del valenciano en el banquillo aragonés. Reconoció el técnico una «regresión», pero en su discurso no se adivinó qué idea tiene para cambiar de una vez por todas, si es que se está a tiempo, la dinámica de un equipo hundido. Su rueda de prensa fue casi idéntica a la primera y, además, aseguró que «no estoy preocupado porque veo el trabajo día a día de los chicos». Pues menos mal que entrenan bien.

En Granada sucedió lo que llevaba anhelando el Real Zaragoza prácticamente toda la temporada. Jugar un partido con el viento a favor. El tempranero gol parecía que le iba a permitir eso, pero, en palabras de Sellés, parece que fue casi un hándicap. «Hemos gestionado mal ese gol. Nos ha hecho bloquearnos y no querer jugar el partido. Nos hemos puesto en modo protección, nos ha penalizado. Hemos querido que acabara el partido en el minuto 4. La primera parte no es aceptable, no hemos competido», analizó Sellés.

El responsable

El entrenador del Zaragoza se puso a sí mismo como «principal responsable» de lo sucedido. «Si las cosas no salen bien, lo primero que miro es mi rendimiento», subrayó. «Como responsable de esto debo moverlo un paso más para ser competitivos. Mi enfado comienza por uno mismo. Si queremos competir, no podemos tirar 45 minutos. Estoy decepcionado por el rendimiento del equipo en la primera parte», comentó.

Además del evidente problema futbolístico, Sellés habló también del aspecto mental para explicar el desastre que se vio en Los Cármenes. «El fútbol no es solo algo táctico o técnico, sino que entra la parte psicológica, y no lo hemos sabido gestionar», valoró el valenciano. La salida de vestuarios le gustó mucho al técnico. «Ahí se ha visto el equipo que queremos ser, pero entonces nos han penalizado los errores», declaró. «Fallos siempre hay en el fútbol y debemos resolverlos como equipo. Debemos dejar de hablar de momentos puntuales y eliminar las situaciones que nos penalizan y mucho», añadió. Nada que no le hubiéramos oído ya a un Sellés al que le ha caducado el discurso.

«Una victoria reforzaría el mensaje. Los chicos han trabajado bien estas semanas, pero no es suficiente. Tenemos que dar un paso adelante para transformarlo en puntos. Hoy ha sido una regresión, porque no hemos sido competitivos en los primeros 45 minutos. Debemos trasladar ese día a día a la competición. En ello está nuestro futuro», subrayó.

El de Sellés pasa por el derbi porque ayer el que intentó que le salvara de la derrota fue Sinan Bakis en una decisión sorprendente e inexplicable para todos menos para el valenciano. «Bakis está entrenando como el mejor, tiene un golpeo con el que podíamos hacer gol y era el que mejor complementaba con otro delantero. Yo no descarto a nadie. El que quiera jugar tiene que ganárselo y Sinan había trabajado como el mejor», señaló.