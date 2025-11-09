Así ha sido el homenaje del Deportivo Aragón a su aficionada más fiel: flores y una placa para el recuerdo

Aunque ya no lo podrá hacer físicamente, Elena Cuesta siempre estará en los encuentros en los que el Deportivo Aragón juegue en la Ciudad Deportiva. Estará su recuerdo y estará su nombre grabado en una placa en el lugar desde el que animaba sin cesar a los zagales. Antes del encuentro que el filial del Real Zaragoza ha jugado ante el Amorebieta, su capitán, Ángel Linares, ha dejado flores en ese sitio en un homenaje en el que han estado presentes los familiares de la zaragocista.

"Un tributo merecido, siempre serás eterna", ha publicado el Real Zaragoza en sus redes sociales junto al vídeo del homenaje. En la placa se puede leer el tradicional 'Vamos Aragón, vamos chavales', grito de ánimo que Elena Cuesta dedicaba siempre a los futbolistas del Deportivo Aragón."Tu legado y tu zaragocismo serán eternos", se puede leer también.