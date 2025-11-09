Real Zaragoza
Así ha sido el homenaje del Deportivo Aragón a su aficionada más fiel: flores y una placa para el recuerdo
Elena Cuesta, que falleció hace tan solo unos días, era fija en los partidos del filial del Real Zaragoza
Aunque ya no lo podrá hacer físicamente, Elena Cuesta siempre estará en los encuentros en los que el Deportivo Aragón juegue en la Ciudad Deportiva. Estará su recuerdo y estará su nombre grabado en una placa en el lugar desde el que animaba sin cesar a los zagales. Antes del encuentro que el filial del Real Zaragoza ha jugado ante el Amorebieta, su capitán, Ángel Linares, ha dejado flores en ese sitio en un homenaje en el que han estado presentes los familiares de la zaragocista.
"Un tributo merecido, siempre serás eterna", ha publicado el Real Zaragoza en sus redes sociales junto al vídeo del homenaje. En la placa se puede leer el tradicional 'Vamos Aragón, vamos chavales', grito de ánimo que Elena Cuesta dedicaba siempre a los futbolistas del Deportivo Aragón."Tu legado y tu zaragocismo serán eternos", se puede leer también.
- Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: 'Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar
- Rubén Sosa: 'Hablé con el Real Zaragoza y está dispuesto a fichar a mi hijo Nico
- Pascual Sanz, exfutbolista del Real Zaragoza, tras el incendio de su empresa: 'No sabemos si podremos seguir o tendremos que cerrar. Vamos a luchar por continuar
- El Real Zaragoza, sin premio en otro partido de crecimiento frente al Deportivo (0-2)
- Lendoiro: 'Mi cariño hacia el Zaragoza es para toda la vida, me da mucha pena su situación
- Alberto Soro, exjugador de Real Zaragoza y Granada: 'El Zaragoza saldrá adelante, y creo que será pronto
- Los 'fichajes' de Rubén Sellés y los fichajes que el Real Zaragoza necesita en enero
- Kervin Arriaga remarca en el Levante el borrón del Zaragoza al descartar su fichaje