Paul Akouokou es de nuevo la cruz y Keidi Bare y Saidu traen las buenas noticias

El Real Zaragoza se ha ejercitado esta tarde de lunes en la Ciudad Deportiva y tras volver de Granada con una sesión compensatoria (suplentes con más intensidad) en la que no ha estado Paul Akouokou. Ante el conjunto nazarí cumplió su cuarto y último partido de sanción (los cuatro que lleva Sellés contando con la Copa en Mutilva) por romper el monitor del VAR ante la Cultural y en teoría debía estar disponible para el derbi ante el Huesca del domingo, aunque es ahora mismo duda por unas molestias que arrastra desde el entrenamiento del viernes, teniendo en cuenta que la semana pasada estuvo con un proceso gastrointestinal.

Paul, de persistir el dolor, será sometido a pruebas, y todo apunta a que sí se valorará si hay lesión o no, mientras ya este lunes se ha visto en la sesión compensatoria a Keidi Bare. Operado el pasado 15 de octubre de apendicitis, el albanés ha reaparecido más de tres semanas después, aunque en su caso habrá que esperar a su evolución física tras tanto tiempo trabajando al margen y con menos actividad que sus compañeros por esa intervención.

Radovanovic ha trabajado con normalidad y apunta a estar también disponible, mientras que Valery sigue al margen por un doloroso golpe en el talón que ya le hizo ser baja ante el Granada

Mientras, Radovanovic, que no forzó para ir a Granada tras lesionarse en el aductor derecho ante el Sporting y llevar solo dos semanas de baja, ha estado con el grupo y apunta al derbi, donde no estará Tachi, lesionado en ese partido también en el sóleo y que ha trabajado al margen, como lo ha hecho Yussif Saidu, al que el club va a intentar recuperar para el choque ante el Huesca después de que las molestias en el tobillo le hayan dejado fuera en Copa y en las dos últimas jornadas, ante el Deportivo y el Granada. Si todo va normal, el medio ghanés apunta de forma clara a estar disponible para alivio de Sellés.

Valery, por su parte, ha trabajado al margen por el doloroso golpe en el talón que sufrió en la semana pasada, que le ocasionó una fuerte hinchazón en el pie, pero al menos ha estado ya en el césped y habrá que esperar a la evolución de esa molestia para saber si puede llegar ante el Huesca. Además, Marcos Cuenca es baja por la lesión en isquio que sufrió frente al Deportivo.

En el entrenamiento no han estado Bazdar, que se encuentra ya con Bosnia para los partidos ante Rumanía y Austria, por lo que es baja segura el domingo, y Ale Gomes, concentrado hasta el miércoles con la sub-18 y que el jueves volverá con el grupo. El equipo, tras ejercitarse este lunes, guardará descanso este martes y volverá el miércoles al trabajo para el partido del domingo (21.30 horas) frente al Huesca.