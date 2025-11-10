Pontevedra, Racing de Ferrol o Huesca, entre los posibles rivales del Real Zaragoza en Copa
El rival en segunda ronda saldrá de entre los dos gallegos, la Ponferradina, el Sabadell y nueve equipos de Segunda en un sorteo que se hará este martes
A pesar de que el criterio de proximidad geográfica vuelve a presidir el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, el Real Zaragoza podría quedar emparejado con equipos de localidades situadas a cientos de kilómetros de distancia, como el Racing de Ferrol, el Pontevedra o la Ponferradina. Porque la disivión entre zona norte y zona sur aboca al equipo aragonés a una parcela en la que, además de estos tres posibles rivales, también figura un cuarto de Primera Federación: el Sabadell.
El Zaragoza, de este modo, quedará emparejado o con un adversario de la categoría de bronce o con un rival de Segunda, entre los que figura el otro aragonés, la SD Huesca, uno de los nueve equipos de la categoría que han sido asignados a esa zona junto a Mirandés, Racing, Eibar, Sporting, Burgos, Deportivo, Cultural Leonesa o Andorra. En caso de que eliminatoria entre dos equipos de la misma categoría, el partido se disputará en el terreno de juego de la bola extraída en primer lugar. Si el rival del Zaragoza es un equipo de Primera RFEF, este ejercerá como local.
La ronda, que se jugará el 2, 3 o 4 de diciembre, también tendrá otro aragonés en el bombo: el Ebro, que, en su caso, quedará emparejado con uno de estos posibles contrincantes, todos ellos de Primera: Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona.
