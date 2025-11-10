El Real Zaragoza intenta sin éxito el fichaje de Jaime Seoane

El Real Zaragoza ha realizado una tentativa en las últimas semanas por el centrocampista Jaime Seoane, que está sin equipo desde final del mercado de verano cuando el Grupo Pachuca, propietario del Oviedo, donde estaba cedido, rescindió su contrato hasta 2027. El club aragonés realizó un tanteo y mostró interés (algunas fuentes señalan que con una oferta económica, rechazada en todo caso), aunque se encontró con la idea del futbolista, que logró el ascenso con el conjunto carbayón, de no jugar en Segunda. Su intención es hacer un cambio drástico en su carrera y jugar en el extranjero y la MLS puede ser su destino. Ya en verano Txema Indias trabajó la opción de Seoane, cuando aún estaba en el Oviedo.

El centrocampista, de 28 años, con manejo de balón y capacidad de llegada al área, además de último pase, encaja a la perfección entre los objetivos del Zaragoza de cara a enero, donde la delicada situación del equipo complica sobremanera reforzar la plantilla. Seoane, de momento, ha declinado la posibilidad de incorporarse al Zaragoza y ha sido tanteado por otros equipos de la categoría de plata, ya que es un futbolista que, salido de las categorías inferiores del Madrid, ha pasado por el Huesca, el Lugo, el Getafe y el Oviedo. Con el conjunto oscense y el getafeño jugó en Primera.

El Grupo Pachuca pagó al Getafe 2,5 millones de euros en 2023 tras un paso por esa entidad y en la élite sin mucho brillo y después de que en el Huesca, en la 21-22, firmara una temporada magnífica, con catorce goles y cuatro asistencias. En el Oviedo participó mucho en la temporada 23-24 y algo menos en el curso del ascenso, con 7 goles en 65 partidos de Liga en total como carbayón y no teniendo sitio tras el ascenso, lo que se tradujo en su rescisión 31 de agosto pasado y desde entonces es libre para firmar por cualquier club, mientras se entrena por su cuenta y vive en la Fresneda, una urbanización junto a la capital asturiana.

Solo una ficha libre

El Zaragoza es uno de los clubs que tienen el límite sobrepasado, circunstancia que confía en arreglar en enero con los patrocinios firmados y sobre todo con la ampliación de capital, disponiendo de un remanente para fichajes. Eso sí, las salidas son obligadas en la entidad para hacer más hueco a los fichajes y porque ahora mismo solo hay una ficha profesional libre (24 en total ocupadas) para la que el club quería a Seoane y que se hubiera incorporado de forma inmediata, aunque de momento su fichaje no es factible. De cara al mercado invernal, la idea es reforzar al equipo con un centrocampista con manejo de balón, un mediapunta con último pase y posiblemente un central, objetivos que pueden ser quiméricos si el equipo sigue en caída ligre hacia Primera RFEF.