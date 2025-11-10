Sellés a la plantilla del Real Zaragoza: "Cero victimismo, vamos a darnos una oportunidad todos"
El técnico ha mantenido una larga charla con los jugadores sobre el césped de la Ciudad Deportiva antes del entrenamiento
Rodeado de toda la plantilla y del resto de componentes del cuerpo técnico, Rubén Sellés ha tomado la palabra antes de la sesión de recuperación programada a primera hora de la tarde de este lunes en la Ciudad Deportiva.
El técnico, con tono enérgico y firme y con un tono audible a varios metros de distancia, se ha dirigido a los futbolistas para reclamarles, entre la exigencia y el ruego, "cero victimismo" al afrontar la situación, extramadamente crítica ya, del Real Zaragoza, que, tras perder el domingo en Granada su sexto partido consecutivo, se ha hundido en la tabla con una distancia ya de nueve puntos respecto a la salvación.
Sellés, además, ha abogado por limpiar cabezas: "Tenéis ahora 36 horas para cuidaros a vosotros y a vuestras familias", ha dicho. Asimismo, el entrenador valenciano recuerda la importancia de "apoyarse en el compañero de al lado" a la hora de intentar superar este momento dramático.
Además de rechazar el victimismo, Sellés reclamó de nuevo la atención de sus pupilos para enviarles otro mensaje elocuente implorando confianza: "Vamos a darnos una oportunidad todos", les dijo antes de dar por concluida la charla previa al entrenamiento y comenzar la sesión.
