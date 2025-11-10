Zapater, un adiós con título y bajo la nieve

El Atlético Ottawa, franquicia del Atlético de Madrid, se proclamó esta madrugada de lunes en España campeón de la Liga profesional de Canadá, la Canadian Premier League (CPL), al imponerse por 2-1 en la prórroga al Cavalry FC de Calgary, en medio de una intensa nevada. Pocas horas después de que el Real Zaragoza, su Zaragoza, diera otra muestra más de su agonía en Granada, el exzaragocista Alberto Zapater, capitán del equipo, pudo levantar el trofeo de campeón en el partido que suponía su adiós al fútbol, su retirada tras más de 20 años de carrera y más de 600 partidos en diferentes clubs, 422 de blanquillo, y con su primera Liga bajo el brazo.

Tras el partido, Zapater fue el encargado junto al meta Ingham de recoger la North Star Cup, como se conoce el trofeo que se otorga al ganador del campeonato, que por primera vez logra la franquicia del Atlético, donde hasta 2024 estuvo de CEO Fernando López, después director general zaragocista desde entonces en la enésima prueba de la vinculación entre ambas entidades. Zapater no fue titular en el duelo que dio el título y que se retrasó 20 minutos para poder quitar la nieve del TD Place y salió en el minuto 109, en el tramo final de la prórroga, justo después de que David Rodríguez anotara el 2-1 y sellara la remontada en el minuto 107. Así, Zapater, en su último baile, se pudo despedir sobre el césped y con 40 años cumplidos el pasado 13 de junio.

'Zapa', en el vestuario y en la celebración del Ottawa. / CANADIAN PREMIER LEAGUE

El ejeano dice adiós al fútbol y regresa a su tierra levantando un título de Liga después de una carrera larga de más de 20 años y donde su único título en clubs fue la Supercopa con el Zaragoza en 2004 cuando debutó. El ejeano, en total, ha disputado más de 600 partidos en su carrera (608 con el de esta madrugada en Ottaewa en diferentes clubs), 422 en el Zaragoza, una historia forjada en el conjunto blanquillo, desde donde vistió de internacional sub-21 y fue al Mundial sub-20 en 2005, donde cayó ante la Argentina de Messi en cuartos.

Logró el ascenso en junio de 2009, firmó por el Genoa italiano por 4,5 millones de euros, pero dejando al Zaragoza de nuevo en la élite y como capitán. Sporting Club de Portugal y Lokomotiv de Moscú fueron sus siguientes pasos y una lesión de espalda, en las hernias discales, con problemas anteriores en los aductores, en el equipo ruso le estuvo a un paso de retirar del fútbol y provocó la rescisión de su contrato tras dos años durísimos para el jugador. Volvió en 2016 y estuvo hasta 2023, cuando se marchó a un Ottawa que en 2022 ganó el título de la temporada regular, pero que aún no había logrado el de Liga tras su fundación en 2019 y siendo un club franquicia del Atlético desde entonces.

La final se disputó ante unos 13.000 espectadores en el estadio TD Place de Ottawa bajo una nevada que dificultó la visibilidad y obligó a detener el encuentro de forma periódica para retirar la nieve de las líneas del terreno de juego. El primero en marcar fue el defensa del Cavalry FC Fraser Aird de penalti en el minuto 33. Tras el gol, algunos seguidores del Atlético Ottawa lanzaron bolas de nieve a los jugadores del Cavalry FC.

Un momento del partido bajo la intensa nevada. / AP / COLBY

Solo seis minutos después, el centrocampista David Rodríguez del Atlético Ottawa, empató con un espectacular gol de chilena que entró por la escuadra izquierda de la portería del Cavalry FC. A los 16 minutos de la prórroga, que se disputó después de que las máquinas quitanieves despejaran el campo, Rodríguez volvió a marcar con una vaselina ante la salida del portero rival. Es la primera vez que el Atlético Ottawa, que acabó segundo en el campeonato regular, consigue el campeonato de la CPL, una liga que arrancó en 2019 y que cuenta en la actualidad con ocho equipos en todo el país.