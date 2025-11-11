Ale Gomes será del primer equipo si llega a los 10 partidos

Ale Gomes, que cumplirá el 14 de febrero 18 años, jugó en Granada su tercer partido con el primer equipo, todos completos, ya que no fue relevado en su estreno ante la Mutilvera ni frente al Deportivo. Si mantiene eso siete partidos más, hasta 10 (titular o 45 minutos) lo que no será tan sencillo tras el regreso de Radovanovic, al que se espera ante el Huesca, y Tachi, que le resta más tiempo (Eibar o, probablemente, Leganés), aunque el central de la cantera ha ofrecido un buen nivel en estos choques, pasará de forma automática a tener un contrato con el primer equipo por tres temporadas más.

El zaguero, que está en su segundo año de juvenil, tiene un vínculo firmado con la entidad hasta 2028 que corresponde al contrato habitual que sellan los jugadores que pasan a esa categoría. Rubricó un contrato en el verano de 2024 de cuatro años más tres opcionales unilaterales, hasta 2031 en el caso máximo, por parte del club para pasar al primer equipo, con tres primeros cursos de juvenil y un cuarto y último de sénior, con el plazo máximo hasta 2028 de decidir la SAD si activa esa opción unilateral por tres temporadas en el primer equipo.

Gomes, hasta su salto a los planes de Sellés, ha jugado en este curso en el filial , con siete partidos en el equipo de Emilio Larraz, aunque ante el Tudelano a las órdenes de Javier Garcés porque el técnico del filial dirigió al primer equipo contra la Cultural Leonesa, pero aún tiene ficha del juvenil.

En los años de juvenil la cláusula en estos contratos tipo parte del millón de euros y sube en el último, en el que Gomes sería en la 26-27, a 1,25 para que en la 27-28 sea de 1,5, si bien puede tener ya esa cláusula de 1,5 en la actualidad al estar jugando de forma regular con el Aragón hasta que Sellés le ha dado plaza fija en el primer equipo por las bajas y por el nivel mostrado por el jugador. De hecho, estos días está concentrado con la sub-18 y que ya debutó en ese combinado en el Torneo Cuatro Naciones con esa selección en octubre.

El Zaragoza tiene, en todo caso, bien atado al defensa, porque es muy improbable que cualquier club se lance a por él y esté dispuesto a pagar esos 1,5 millones, además de que el defensa y su familia están muy felices en la entidad. Eso sí, tiene clubs que no le pierden de vista desde hace tiempo, aunque no haya habido contactos en firme para su fichaje.

Si Ale Gomes pasa al primer equipo, ya sea por cumplir esos 10 partidos o por la ejecución de la opción unilateral, su cláusula sube en Segunda a 10 millones y a 20 en caso de que juegue en la élite, escenario ahora utópico para un equipo que es colista en la categoría de plata. El defensa zaragozano y de padres de Cabo Verde va a seguir tras su regreso de la concentración en Marbella con la sub-18 con Sellés y ha mostrado condiciones físicas y técnicas para jugar en el Zaragoza, aunque le falte la madurez que solo la experiencia aporta.